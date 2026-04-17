Impulsan vinculación laboral en Tampico con reclutamiento para nueva tienda comercial

Tampico, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer el empleo formal en la región, un total de 115 personas buscadoras de trabajo fueron atendidas durante la jornada de reclutamiento para la próxima apertura de una tienda comercial, logrando que 34 aspirantes avanzaran a una siguiente etapa dentro del proceso de selección.

Esta actividad, enfocada en cubrir más de 150 vacantes en distintas áreas y niveles, permitió acercar oportunidades laborales a la población mediante esquemas de atención directa y vinculación con el sector empresarial.

El proceso se llevó a cabo a través del Servicio Nacional de Empleo en Tampico, consolidando estrategias que facilitan el acceso a empleos formales y promueven la inserción laboral en la zona sur del estado, bajo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Explicó que con la apertura de esta nueva tienda prevista para el mes de agosto, se continuará impulsando este tipo de jornadas que permiten a las y los tamaulipecos integrarse al mercado laboral en condiciones dignas y con prestaciones de ley.

Refirió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó el compromiso de fortalecer la vinculación laboral y generar más oportunidades de empleo, en apego a la política pública del Gobierno Humanista de Américo Villarreal Anaya.