Impulsa el INJUVE la salud menstrual en instituciones educativas de la entidad

Como parte de la campaña “CICLO M”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- Con el objetivo de garantizar el acceso digno y equitativo a productos de higiene personal, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), formalizó la entrega de apoyos como parte de la campaña “CICLO M”.

Iniciativa que busca fortalecer el desarrollo integral de las jóvenes tamaulipecas, asegurando que cuenten con los insumos necesarios para atender sus necesidades básicas de salud dentro de sus entornos escolares.

Al respecto, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, notificó a la Benemérita Escuela Normal Federalizada del Estado de Tamaulipas (BENFT) sobre su designación como una de las instituciones beneficiadas con esta estrategia, el cual se enfoca en distribuir kids con productos de higiene menstrual en zonas prioritarias, eliminando las barreras que puedan afectar el bienestar y la comodidad de las estudiantes durante su periodo menstrual.

“La donación entregada a la institución incluye un cargamento diverso de insumos, sumando un total de 632 piezas de artículos variados. Entre el material entregado destacan toallas sanitarias, pantiprotectores, papel higiénico, entre otros, garantizando un stock de emergencia para la comunidad estudiantil dentro de la institución”, informó Rodríguez Perales.

“Al proveer estos materiales de forma gratuita, el Gobierno de Tamaulipas busca reducir el ausentismo escolar relacionado con la falta de recurso para la gestión menstrual, promoviendo un ambiente educativo más inclusivo y empático”.

Esta acción forma parte de las estrategias en cuanto al fortalecimiento al libre desarrollo de las juventudes que ha instruido el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante las políticas públicas que opera el INJUVE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, dijo finalmente.

La entrega se realizó dentro de un evento masivo en el que se impartió a estudiantes la charla “Amor es Sin Violencia”, a cargo de Rebeca Kumary Garza Balquiarena, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2025 (PEJ), estando presentes, Josefina Sarno Berardi, directora de la BENFT, así como representantes de las dependencias del gobierno estatal; Educación, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODETH), y del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).