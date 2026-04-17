Impulsa DIF Tamaulipas mejora de programas alimentarios en encuentro estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Con el propósito de fortalecer las estrategias de apoyo y educación nutricional en beneficio de las familias tamaulipecas, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo el Encuentro Estatal de Programas Alimentarios.

En este espacio de formación e intercambio de experiencias participaron más de 130 representantes de 39 municipios, entre ellos personal de los sistemas DIF municipales, equipos operativos y especialistas en programas alimentarios, quienes compartieron buenas prácticas, ponencias y propuestas orientadas a mejorar la calidad y el alcance de los apoyos.

Durante el encuentro se destacó la importancia de garantizar una alimentación sana, suficiente y adecuada, especialmente para personas, grupos y población de atención prioritaria, reafirmando el compromiso del DIF Tamaulipas de trabajar con un enfoque humano, cercano y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

En representación de la presidenta del organismo, la Directora General del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, señaló que el estado es referente nacional al ocupar el primer lugar en el Índice de Desempeño 2025 del Sistema Nacional DIF, dentro de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Asimismo, convocó a las y los asistentes a asumir este logro como un compromiso para redoblar esfuerzos, continuar su capacitación y fortalecer sus herramientas de trabajo, con el objetivo de brindar una atención más eficiente, transparente y cercana.

Este tipo de encuentros permite consolidar esfuerzos institucionales y fortalecer políticas públicas que impactan de manera positiva en la salud y el bienestar de las familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar la capacitación continua y el aprendizaje permanente, fortaleciendo las capacidades de quienes brindan atención para servir mejor a las y los tamaulipecos.