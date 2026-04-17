Por: Raúl Terrazas Barraza

Nueva Fiscalía General de la República

Ya hay un nuevo plan nacional, el estratégico de procuración de justicia que regirá de aquí al 2029 y fue considerado como un mecanismo de gran abordaje, porque no dejará cabos sueltos entre las dependencias federales que tienen que ver con el asunto.

Se trata, según hizo ver la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Nación, Ernestina Godoy Ramos, de hacer más fuerte la coordinación institucional, de transformar la estructura de la Fiscalía con orientación al trabajo de inteligencia y que no será aislado, porque todos le entraran con el propósito de atender mejor a quienes reclaman justicia, las víctimas.

El Gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya estuvo en el evento, realizado en el Centro Cultural del Museo Contemporáneo y allí dijo, cuando habló a medios de comunicación, que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, apunta a la modernización e innovación en este campo y una mejoría en la composición de la Fiscalía, con la idea de hacer más eficientes las acciones a favor de las y los ciudadanos.

También participó el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Mtro Jesús Eduardo Govea Orozco, quien es titular de la dependencia desde fines del año pasado e hizo ver que habrá impacto positivo en asuntos de coordinación, porque con ello se fortalecen las instituciones de procuración de justicia

Los funcionarios federales del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tienen en sus manos la seguridad del país, estuvieron en la presentación de la estratégica, así como, otros Gobernadores del país, de manera que, el doctor Villarreal Anaya, pudo intercambiar opiniones respecto al contenido del Plan y los beneficios que aportará a las entidades del país, sobre todo porque sería un esquema a seguir para el funcionamiento de las Fiscalías estatales.

Da la impresión también que, tras la salida de Alejandro Hertz Manero de la Fiscalía, a fines de noviembre del año pasado, muchas cosas se dejaron de hacer, en especial la modernización e innovación requerida por el vertiginoso desarrollo de la tecnología, de ahí la urgencia por este plan estratégico.

Por cierto, sobre la salida del abogado Hertz Manero, la controversia sigue, dado que, nadie creyó el asunto de la enfermedad o deterioro físico que le impidiera estar en el cargo, aquello que la gente cree es que fue una renuncia política, una saluda forzada en medio de tensiones, presiones políticas y desde luego la intención presidencial de renovar la Fiscalía General de la República.

Además, si en realidad estuviera discapacitado, no le hubiesen mandado en enero pasado de Embajador a Inglaterra, sino a su casa. Obvio desde Londres quizá aprecie la estrategia que fue realizada en menos de cuatro meses y presentada por su sucesora, Ernestina Godoy Ramos, en el entendido de que el exfuncionario estaría en la Fiscalía hasta el 2028.

Por cierto, la titular de la FGR tiene familiares cercanos en esta capital y aunque no viene seguido a convivir con ellos, mantiene una relación cercana.

Los otros

El lunes estará en el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, el Consejero Electoral del INE Jorge Montaño Ventura y hablará en una conferencia de prensa sobre el papel que juegan los órganos administrativos electorales en el diseño, implementación y evaluación de las acciones afirmativas, esas que permiten que haya acceso igualitario a los derechos político electorales entre los grupos vulnerables.

Esto de las acciones afirmativas son una serie de acuerdos que deben de plantearse, elaborarse y ponerse en marcha una vez que sean aprobados por el Consejo General Electoral que funciona en cada una de las entidad y que, son un herramienta para la armonía entre los actores que participan en el proceso electoral.

Hasta donde se sabe, en el IETAM que tiene a su cargo el Consejero Presidente, Juan José Ramos Charre, hay buenos antecedentes y resultados de las acciones afirmativas, por tanto, será interesante que un experto del Instituto Nacional Electoral, haga aportaciones para lograr todavía más efectividad en el manejo de las incidencias surgidas cuándo los proceso electorales están ya en marcha y que, la normativa debe ser entendida y armonizada para obtener resultados positivos.

En el mero centro de la ciudad capital de Tamaulipas, el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, inauguró las nuevas instalaciones del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, área de la cual puede decirse que al fin le hizo justicia la transformación, porque se fortalecerá el trabajo de los abogados en beneficio de quienes requieren de su auxilio para resolver sus asuntos jurídicos.

Es claro que, en esta nueva etapa del Instituto, está la mano directa del Gobernador, Doctor Villarreal Anaya, desde el momento que, todo aquello que tiene que ver con respaldar a las personas, implica que se hagan las cosas para que los servicios sean mejores, de tal forma que puede verse la mejoría de la infraestructura institucional que hará más digno, eficiente y equitativo el acceso a la justicia.

Sin darle muchas vueltas a la razón de transformar el Instituto que dirige la licenciada Roxana Guerrero Galván, está en el mismo sentido de la visión humanista del mandatario tamaulipecos.