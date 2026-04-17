Por: Raúl Terrazas Barraza

Tras desaire Cepeda Salas llegó

Ya vino el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas y, fue con la finalidad de resolver un pendiente que tenía con el dirigente tamaulipeco de los maestros, Arnulfo Rodríguez Treviño, quien la había echado todos los kilos para que el Senador, inaugurase las instalaciones nuevas del sindicato que albergan el Archivo sindical y un centro de apoyo para hospedaje.

El inmueble parece una iglesia o algo por el estilo, sin embargo, no lo es, más bien se aprovechó al máximo al el galerón en el cual funcionaba la tienda del Maestro hace muchos años y desde luego el terreno que existía en la parte de atrás.

El sindicalismo no cambia, desde la era de los alzados líderes y caciques, han atropellado a quien se les pone enfrente y más si se trata de representantes de medios de comunicación, dado que, siempre se han sentido agredidos, aunque, en realidad es el pavor que tienen a contestar las dudas que siempre existen sobre su actuación, en especial aquello que se refiere a transparencia y buenos manejos.

Señalaron algunos comunicadores que fueron al SARTET el edificio sindical en el que despacha el Doctor Mariano Lara Salazar, que los guardaespaldas del Senador, se encargaron de poner el toque grosero contra los que andaban tras la información y que, solo buscaban la explicación en palabras del titular del SNTE del porqué de su ausencia en un evento que se había preparado con muchos meses de anticipación.

Habría que definir muy bien las cosas, porque hablar de que el líder nacional vino a dar un espaldarazo a su amigo Rodríguez Treviño, quizá sea muy aventurado, sobre todo si se toma en cuenta que el hombre fuerte de la Sección 30 no requiere de ello, por eso, sus palabras sobre la visita a Tamaulipas tienen que ver con el recorrido que lleva a las Secciones estatales a fin de medir el impacto de los logros alcanzados durante su gestión.

Asimismo, aprovecha para informar a los maestros de las entidades que fue aprobada una Ley de autonomía sindical en el Congreso de la Unión al cual pertenece y que servirá para para impedir que los funcionarios públicos se involucren en la vida interna de los sindicatos, cosas que solo ellos alcanzan a ver, porque cada vez la fuerza sindical para defender a los trabajadores está más menguada.

Desde luego, la visita de Cepeda Salas a Ciudad Victoria ya no fue como se esperaba sucediera a fines de marzo pasado, cientos de trabajadores de la educación ya no pudieron dejar las aulas para venir a elevar la intensidad del aplauso metro, por tanto, la reunión sostenida entre la dirigencia Seccional y la Nacional, fue reducida y a puerta cerrada, nada de política y nada de políticos estatales.

Otra cosa que no pudo concretarse es la intención que tenga la cúpula del SNTE para la sucesión del profesor Rodríguez Treviño, por allá en el último tercio de este 2026, por ello, los que andan con ganas de entrarle a la lucha sindical no se sintieron desplazados. Eso sí, el hecho de que el Senador estuviera en los terrenos del exdiputado federal y director del SARTET, Lara Salazar, quizá incomodó a personajes como Abelardo Ibarra Villanueva, Ulises Ruiz Pérez, Naif José Hamscho Ibarra y al recién llegado Miguel Ángel Tovar Tapia, que se sienten competitivos.

Los otros

En Reynosa, Luis Miguel Iglesias el exregeneracionista que despotrica contra todo aquello que sea color guinda, para hacer más grande el arguende, fue ante las autoridades del INE a presentar su renuncia al partido en el cual anduvo, con la finalidad de estar en condiciones de lanzarse para el 2027 como candidato independiente.

Según él trae los mejores números y siente que la gente le quiere como para ser competencia a las y los candidatos de los partidos políticos, aunque, la gran realidad es que, al darle la espalda el regeneracionismo, ningún otro partido le quiso, así que, grita a todo pulmón que va por la libre, cosa que, al menos en Reynosa es bien complicada, porque al no lograr éxito el empresario gasolinero y exdiputado local, que anduvo con manga ancha, menos podrían hacerla quienes la buscarán el año que viene, Luis Osvaldo Casas, Carlos Encina y Leticia Larios, además claro está de Luis Miguel Iglesias.

En esta capital, los ciudadanos tendrán la posibilidad de pagar con descuentos en los recargos del Impuesto Predial por unos meses más, hasta junio, algo que se había solicitado a las autoridades municipales, porque no todo mundo alcanzó a ponerse al corriente con el pago, mismos que, hecho con toda la buena voluntad de los ciudadanos, debería de servir para mejorar día a día la calidad de los servicios públicos municipales, el asunto es que, nunca se hace ver a los ciudadanos con claridad a donde van a dar los recursos del predial.

Relevante es que, los recargos no serán parte del pago que hagan los ciudadanos, porque se autorizó que continúen como están desde hace más de cuatro meses.

Siempre que hay en puerta inversiones para mejorar la infraestructura educativa de la entidad, es oportunidad para señalar que sean bienvenidos ese tipo de recursos para obras ya que, los edificios de las instituciones educativas en su mayor parte se encuentran en muy malas condiciones, cosa que sabe a la perfección el Secretario de Educación, Doctor Miguel Ángel Valdez García, por eso hizo entrega de una propuesta al titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa, ITIFE, Sergio Castillo Sagástegui, para que se ponga a trabajar.

De la oficina del Secretario salió un documento en el cual se considera la realización de obras en más de 100 planteles escolares y en el entendido de que hay cerca de 400 millones de pesos considerados por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya para casi 300 escuelas que se beneficiarán con acciones de rehabilitación y construcción.

La mayor parte del programa, se aplicará en 10 municipios, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Victoria, Mante y la zona conurbada del sur del estado, así como, en las escuelas del medio rural.