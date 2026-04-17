Fortalece UPV emprendimiento entre estudiantes con participación en la ceremonia “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- El emprendimiento genera empleos y dinamiza la actividad económica en beneficio de la comunidad y de la sociedad en general, afirmó Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), durante la ceremonia de entrega de certificados “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México”, organizada por la Secretaría de Economía en la entidad.

Señaló que este acto representa un esfuerzo orientado a fortalecer la identidad, el desarrollo económico y el orgullo de lo que representa Tamaulipas y México.

“Estas certificaciones representan mucho más que un distintivo; son símbolo de trabajo, esfuerzo, disciplina y confianza. Reflejan el talento de productores, empresarios y emprendedores que, día a día, construyen un mejor futuro para nuestro país”, enfatizó.

Reafirmó que “Hecho en Tamaulipas” y “Hecho en México” representan identidad, pertenencia y orgullo, al reconocer que en cada producto certificado existe una historia, manos que trabajan con dedicación y sueños que se materializan con responsabilidad y visión.

Subrayó que para las y los estudiantes, este tipo de actividades constituye una valiosa experiencia formativa, al recordar que el crecimiento es un proceso colectivo que se construye mediante el trabajo en equipo y la consolidación de alianzas entre gobierno, academia y sector productivo.

Añadió que en la ceremonia participaron estudiantes de las licenciaturas en Administración, Comercio Internacional y Aduanas BIS, quienes adquirieron conocimientos sobre registro de marca, financiamiento para emprendedores y otras herramientas clave para su futura incorporación al ámbito laboral.

Finalmente, reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su liderazgo en el impulso de iniciativas que promueven la calidad, la competitividad y el posicionamiento de los productos. Asimismo, agradeció a Mariana Álvarez Quero, subsecretaria de Economía, y a Nancy Garza Estrada, directora de “Hecho en Tamaulipas”, por generar estos espacios.