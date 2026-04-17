Fortalece Salud programa “Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 de 2026.- Con la finalidad de evitar las muertes y daños a la salud causados por los accidentes, la Secretaría de Salud reforzó las actividades del programa “Prevención de Accidentes en Grupos Vulnerables”, mismo que a la fecha ha impartido pláticas de sensibilización a casi 20 mil personas.

La titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que, esta estrategia de reciente creación, constituye una respuesta al compromiso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger a los más vulnerables como son la población infantil, los adolescentes y adultos mayores.

“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, nos sumamos al programa de prevención de accidentes de grupos vulnerables, el cual está liderado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA) y tiene la finalidad de reducir, pero sobre todo evitar la mortalidad por lesiones no intencionales en estos grupos de población”, señaló Hernández Campos.

Este programa plantea como un eje prioritario el mejoramiento de la salud, las acciones de protección, promoción y prevención, así como la coordinación intersectorial y campañas de sensibilización sobre riesgos en el hogar y vialidad, teniendo como fuente que las cinco causas de lesiones accidentales en estos grupos son el ahogamiento, asfixias, caídas, envenenamientos e intoxicaciones, y quemaduras.

A pesar de los esfuerzos y las campañas de prevención en Tamaulipas, los accidentes continúan entre las diez principales causas de muerte y en 2025, según datos preliminares, fallecieron 496 personas a causa de algún tipo de accidente; en 2024 se registraron 203 accidentes de tránsito; 37 ahogamientos y sumersiones accidentales; 21 por exposición al fuego, humo y llamas; 21 por caídas accidentales; y 21 por envenenamiento accidental.

Cabe mencionar que en el 2024 se beneficiaron a más de 50 mil personas y en el 2025 se superaron las 55 mil personas sensibilizadas con este tema preventivo, para ello existen políticas públicas para fortalecer este programa de prevención y control, ya que es factible disminuir la mortalidad y discapacidad por accidentes.