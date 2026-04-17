Felicita el COBAT 16 a los alumnos que participaron dignamente en el Concurso de Cultura y Arte 2026

Una pública felicitación hace llegar la comunidad del COBAT 16 representada por la directora, Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, a los estudiantes que con orgullo y mucha dignidad, representaron al plantel en el Concurso de Cultura y Arte 2026 que se llevó a cabo en la Ciudad de Reynosa.

Los estudiantes que participaron en tan importante evento y en distintas disciplinas son:

Fatima Jazmín García García,Derik Guadalupe Vigil Mata, en huapanfo; Jorge Alberto Tavera Marín y Angel de Jesús Saucedo Sánchez, en canto y Sheccid Castillo Enríquez en declamación.

Da cuenta la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que de la misma manera hace un reconocimiento a los padres de familia que con todo entusiasmo apoyaron a sus hijos para que viajaran a la Ciudad de Reynosa a representar al COBAT 16 en ese concurso, ya que eso es muestra de la confianza que tienen en la institución a su cargo, donde se les forma académicamente y se les apoya en su educación integral mediante este tipo de concursos.

Dijo asimismo la Directora del COBAT 16, que la delegación que representó al plantel convivió con compañeros de otros planteles del estado, ya que se trató de un evento interno.