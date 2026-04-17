EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Soto la Marina es una comunidad en pleno desarrollo más allá del tema de la gobernanza…Ya la zona urbana ha rebasado los veinte mil habitantes de acuerdo a datos del INEGI…Es decir, poco a poco se va a estar acabando eso de que somos un pueblito…Y no es para decir que esto se debe al trabajo de sistema de gobierno alguno, el crecimiento de las comunidades se da por la actividad comercial e individual de sus habitantes…Igual, si a esto se le suma una buena gestión de gobierno que provea de servicios de calidad a la población pues el despegue en todos los sentidos es cuestión de tiempo…Ya no es sencillo recorrer todo nuestro pueblo a pie…Que la actual generación de marsoteños vayamos a ver en plenitud el Soto la Marina que se está gestando no es seguro…Pero con que nuestros hijos y nuestros nietos lo alcancen a ver es más que suficiente…Pues en el ITEA Soto la Marina a cargo de LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA están con las puertas abiertas esperando a los mayores de 15 años de edad para que inicien o concluyan sea el caso sus estudios de primaria o de secundaria…También es cierto que en la Delegación de Bienestar estatal que encabeza el Prof. RAUL RAMIREZ MIRELES se encuentran trabajando con la integración de lo que será el padrón de beneficiarios del Programa “Alimenta” que no es otro que el del reparto de las despensas…Se va a actualizar mediante el proceso de foto credencialización de acuerdo a lo que me comentó el Profe RAUL en días pasados…Más allá de temperaturas de corte político el profe RAUL RAMIREZ se siente como pez en el agua en dicho encargo y es que tiene la confianza de la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ como también del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA en cuanto al desarrollo de su importante y delicada responsabilidad…Platiqué en días pasados con mi gran amigo el Prof. PANCHO SILVA en conocido negocio de nuestra cabecera municipal…Andaba acompañado por su esposa SIMO…Conozco al Profe PANCHO desde hace casi 50 años (como pasa el tiempo) y es que nuestros padres fueron inseparables compañeros de lucha política en el grupo TAVARES-BARRIENTOS y antes con don ELÍAS FLORES GONZÁLEZ y en tiempos más remotos bajo el liderazgo de don CHON GOMEZ…Pues los sembradíos de maíz ya muchos se encuentran en la etapa de jiloteo por allá por la zona de riego…Esto quiere decir que para finales del mes de mayo sino es que antes ya vamos a poder cortar y comer elotes tiernitos de allá de La Peñita y Gutiérrez de Lara entre otros prósperos ejidos de esa productiva región…Hablando de gentes del campo ya se instaló de manera oficial el jovenazo ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ en el escritorio de la dirigencia municipal de la CNC…Pude entrevistar a ANGEL en días pasados y la realidad es que tiene tablas y además las ganas necesarias como para sacar adelante y de la mejor manera tan delicada responsabilidad…Igual tendrá que realizar acciones incansables de gestoría con el respaldo de su dirigente estatal RAUL GARCIA VALLEJO y es que en Soto la Marina como en Tamaulipas y a nivel nacional la CNC está sin el menor apoyo del sistema de gobierno…Un saludo para el Lic. NORBERTO SANTANA y para EDGAR RIESTRA RAMIREZ quienes desarrollan un excelente trabajo dentro del Centro de Salud de Soto la Marina…Ya tienen su buen de tiempo trabajando para el sector salud estatal, pero asignados a este espacio…Muchos van a estar de acuerdo si les digo que la mayor parte de los motociclistas de nuestro pueblo se han convertido la realidad de las cosas en un serio peligro…Son un verdadero peligro para la gente que cruza las calles como para los automovilistas e incluso para ellos mismos y hasta para sus propias familias a las que transportan sin tan siquiera el casco de seguridad respectivo…Por no decir todos pero viajan a velocidades inmoderadas y casi exigiendo que los demás se quiten a su paso…Cuando hay operativos por parte de las autoridades las mamás o las familias cercanas se quieren tragar o quemar en leña verde a los representantes de la ley…Pero bueno…En otro orden de ideas como que el nuevo equipo de comunicación social del gobierno de Tamaulipas está enviando algunas señales en cuanto al interés que tienen por restablecer la comunicación con los representantes y dueños de los diferentes medios así como con periodistas, que tienen presencia dentro de la sociedad tamaulipeca…La verdad es que el anterior coordinador PACO CUELLAR nunca vio hacia el gremio al que decía tanto querer al ser él mismo parte del sistema durante muchos años en el Expreso de Ciudad Victoria…PACO CUELLAR se perdió dentro del mundo de arrogancia en el cual se empezó a desempeñar desde el momento mismo en que el gobernador AMERICO VILLARREAL le confió a ojos ciegas el cargo de Coordinador de Comunicación Social de su administración…Dicen los que dicen saber que CUELLAR se fue del cargo por la puerta trasera pero con los bolsillos bien empoderados…Son muchos los comentarios que en ese sentido circulan en los cafés y mentideros políticos de la capital…En fin…Igual de cierto es que con eso del Facebook y las redes sociales algunos noveles encargados de la comunicación en los diferentes niveles, creen que con subir fotos de sus jefes y un boletín escueto ya con eso sacaron la chamba…Estamos bien metidos en el mes 19 de los 36 de los que consta el gobierno marsoteño de GLYNNIS…Hay que decir en descargo de la joven presidenta municipal que el tema de las obras en la zona urbana se encuentra en niveles óptimos…La sociedad en su mayor parte le reconoce su trabajo en este renglón…Calles pavimentadas y drenaje en buena parte del pueblo realizados por GLYNNIS no tienen comparación…Le está cumpliendo GLYNNIS a sus representados lo que en campaña les prometió…Pero igual de cierto es que hoy en día como antes la obra de gobierno es una cosa y la política es otra…El que la presidenta municipal esté rindiendo buenas cuentas a la comunidad de ninguna manera la hace inmune a los golpes políticos de sus adversarios quienes hasta por debajo de la mesa le están buscando y le seguirán buscando la menor causa para torpedearla ante la opinión de la gente…Los gobernantes y ahora no tiene porqué ser diferente es imposible que cumplan al cien por ciento con los compromisos políticos que se hicieron en la campaña…No hay nómina suficiente para todos los que trabajan en una campaña y esto bien lo saben quiénes tienen millas recorridas en esto…Por lógica los cuadros políticos que no tuvieron un espacio en la administración que sea una vez iniciadas las nuevas campañas suelen buscar acomodo en otros equipos o proyectos…Completamente normal…Con madurez es como tomó SILVERIO FRAGOSO el resultado de su elección como comisariado del Ejido Soto la Marina misma que perdió por solamente cuatro votos de diferencia ante PEDRO RIVERA hace un par de domingos en el salón de actos del Poblado Tampiquito…Nada de reclamos ni lloriqueos ni cosa que se le parezca…Igual de reconocer la grandeza con la que se comportó PEDRO RIVERA quien resaltó lo pareja de esa elección y quien llamó a dejar atrás el proceso y pidió la unidad de la comunidad una vez concluida la elección ejidal…Me dio mucho gusto compartir los alimentos en días pasados con mi portento de amigo como lo es el Lic. JUAN GUILLERMO RUBIO GOMORA…El Lic. RUBIO es un amante y verdadero conocedor del tema histórico de Soto la Marina y vaya que ha dado una y mil muestras de ello ya sea, por pláticas como por los no pocos libros que ha plasmado de su total autoría…Merecido sin la menor de las dudas el reconocimiento que en la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” a cargo del Prof. ALEJANDRO VILLARREAL RAMIREZ le entregaron a TRINI CAMACHO por dirigir al equipo de futbol femenil de esa institución educativa…TRINI hace algunos años, fue jugador profesional con el equipo de Orizaba de la tercera división…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…