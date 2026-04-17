Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Da Cepeda espaldarazo a Arnulfo

*Hay líder para rato

Aunque muchos no lo quieran ver así, la visita de Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del SNTE, mostró un claro espaldarazo a su similar estatal, Arnulfo Rodríguez Treviño, y de paso, pese a que no quiso hablar sobre la sucesión debe entenderse que el relevo en la Sección 30 va para largo.

Los ánimos se están calentando, la grilla es cada día mayor, al mismo tiempo que el número de aspirantes porque hasta el momento hay más de media docena que buscan la dirigencia del Comité Ejecutivo Seccional. Y no descarte usted que conforme avancen los días se irán sumando otros y levantaran la mano en el momento que juzgue pertinente.

Lo que sí tenemos que admitir, es que Rodríguez Treviño se ha mantenido en aparente tranquilidad y ha dejado trabajar a por lo menos tres aspirantes a lo largo y ancho de Tamaulipas. Por lo pronto, insistimos, tiene la venia del líder nacional y no se deslumbra que antes de finalizar el ciclo escolar se emita una convocatoria, como muchos la exigen para renovar la dirigencia magisterial de Tamaulipas.

Por lo pronto, Cepeda Salas en su estancia por la capital del estado reconoció el trabajo realizado por el Secretario General de la Sección 30 Arnulfo Rodríguez Treviño y del Comité Ejecutivo Seccional.

“Tuvo mucho que ver el movimiento que encabezó el maestro Arnulfo para rescatar la dignidad de maestras y maestros reposicionar al sindicato tras agravios históricos”.

El líder nacional recalcó que la movilización del magisterio registró un presente importante, luego de que las reformas educativas previas debilitaran la estructura sindical y afectaran derechos laborales docentes.

El también senador de la Republica, explicó que la reforma a la Ley del ISSSTE ya está lista, cocinada y consensuada con las autoridades federales, restando únicamente su envió al Congreso para discusión legislativa; reformándose también una nueva ley que sustituye a la ley general de servicio de carrera “la llamada” USICAM.

Arnulfo Rodríguez Treviño en su intervención dijo, que la situación que vive el país actualmente es delicada, de ahí que lo único que le queda para el cambio de ruta, es la educación pública y para apoyar se encuentra el magisterio tamaulipeco y su dirigencia para lo que sea. “Con el SNTE hay garantía, sin él se debilita el futuro del pueblo”

En pocas palabras, el Coahuilense, reconoció el liderazgo de Arnulfo Rodríguez Treviño al frente de la Sección 30 en Tamaulipas, destacando su trabajo conjunto y el fortalecimiento de la unidad sindical en el estado. Rodríguez Treviño, quien asumió por segunda ocasión el cargo, ha sido respaldado por la dirigencia nacional para mejorar la relación con las autoridades educativas y atender las necesidades del magisterio. O sea que, hay Arnulfo para rato, así que no se calienten motores antes de tiempo.

NOTAS CORTAS

1.- Como parte de la estrategia la UAT, el rector, Dámaso Anaya Alvarado viene impulsando la movilidad internacional de sus estudiantes con estancias académicas en universidades de España y Sudamérica, para posicionar a la institución en el ámbito global. Esto a través del Programa de Movilidad Educativa, se abrió la convocatoria 2026-3 para cursar estudios en instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Universidad de Burgos y Universidad de Valencia (España), y la Universidad EAFIT (Colombia), además de opciones en países como Brasil, Perú, Costa Rica y Uruguay.

El programa busca fortalecer la formación académica, ampliar la visión internacional y fomentar el conocimiento de nuevas culturas. También se ofrece la modalidad virtual mediante el programa PILA, con acceso a universidades de América Latina. Los interesados pueden consultar requisitos con su enlace académico o contactar a la UAT al correo xm.ude.tau@litnaidutsedadilivom., o al teléfono 834 318 1800, extensión 1923 o bien en redes institucionales.

2.- Algo que se distinguió y llamó mucho la atención en la visita de Alfonso Cepeda Salas al Sartet, fue que, una mampara decía y en mayúsculas todas sus letras: “LA FUERZA DEL MAGISTERIO ESTÁ EN SU ORGANICASION”, por lo que se ve y se vio la unidad magisterial en torno a su líder estatal.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.