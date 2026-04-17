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Develan nomenclatura oficial en edificio de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”

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En un sencillo pero muy emotivo evento que se llevó a cabo el pasado 15 de abril, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, junto a maestros, padres de familia y alumnos, develó la nomenclatura oficial de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, teniendo como anfitrión al director del plantel, Profr. Jorge Luis Estrada Hernández.

Dicho evento fue considerado como un acto significativo que fortalece la identidad y sentido de pertenencia dicha comunidad educativa.

Durante esta ceremonia especial, la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez reconoció el trabajo que desarrolla la planta laboral de la Primaria “Lázaro Cárdenas” a favor de la niñez estudiosa y una vez más reiteró el compromiso de su administración de apoyar de manera firme al sector educativo.

Hubo un agradecimiento especial por la asistencia de la presidenta municipal y encabezar la develación de la nomenclatura, reiterándose el compromiso del plantel de seguir formando generaciones con valores, responsabilidad y amor por su escuela.

 

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