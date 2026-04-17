Coordinan estrategia para evitar propagación del gusano barrenador en fauna silvestre

– Refuerzan acciones conjuntas Gobierno del Estado, federación, especialistas internacionales y comunidades locales, mediante monitoreo, capacitación y uso de tecnología, para contener el gusano barrenador y proteger la fauna silvestre y los ecosistemas del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Proteger la fauna silvestre y prevenir riesgos sanitarios en los ecosistemas es hoy una prioridad que une esfuerzos más allá de fronteras. En ese sentido, el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con instancias federales e internacionales, fortaleció sus acciones para contener el gusano barrenador mediante capacitación técnica y trabajo de campo especializado.

En el Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías se llevó a cabo una jornada formativa enfocada en el manejo de fauna silvestre, posteriormente se realizó un

recorrido en el Zoológico de Tamatán para abordar el tratamiento de especies en cautiverio.

Estas actividades forman parte de una estrategia integral que busca prevenir afectaciones en la biodiversidad y reforzar la capacidad de respuesta de las instituciones.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno Federal, a través de la Semarnat, la Dirección General de Vida Silvestre y Senasica, además de contar con el acompañamiento de especialistas y organismos internacionales.

“Es un fortalecimiento de capacidades de instituciones del Gobierno Federal, en conjunto con el Gobierno del Estado a través de la SEDUMA, con el objetivo de contener el gusano barrenador, proteger nuestros ecosistemas y cuidar nuestra fauna silvestre”, señaló.

Detalló que la Dirección de Recursos Naturales y Manejo de Áreas Naturales Protegidas de la SEDUMA participa activamente al definir las zonas prioritarias de fauna silvestre y contribuir en las tareas de mitigación, principalmente mediante la capacitación a municipios de la región cañera y del altiplano tamaulipeco, así como en el monitoreo de trampas para la mosca, en coordinación con Senasica, autoridades locales y comunidades ejidales.

Además, destacó el respaldo internacional, particularmente de Estados Unidos, que aporta recursos para el equipamiento de brigadas en campo, incluyendo la instalación de cámaras trampa y dispositivos especializados para el control del insecto.

Las líneas de acción abarcan tanto la atención en cautiverio, como el monitoreo en vida libre y en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

(UMAS). El uso de videovigilancia permite detectar de manera oportuna posibles lesiones en animales, evitando la propagación de la plaga.

“Las cámaras trampa nos ayudan a identificar a tiempo cualquier herida en los animales para atenderla de inmediato y evitar que el gusano se desarrolle”, puntualizó Becker Hernández.

El funcionario subrayó que las acciones actuales están enfocadas en la detección temprana y la prevención, como parte de una estrategia que prioriza la salud ambiental y el bienestar de las especies.

Participaron por parte de la SEMARNAT, el delegado Horacio del Ángel Castillo; de la Agencia del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de EE. UU., el director de Vida Salvaje, Jason Suckow, y la responsable del área de trampeo de mosca, Pamela Phillips; el director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), Armando García López; de Senasica, la encargada del área de gusano barrenador a nivel nacional, Ana Laura Hernández Reyes; del área de vigilancia epidemiológica en fauna silvestre de la CPA, Héctor Enrique Valdez Gómez; y el especialista de agricultura de la oficina USDA en México, Luis A. Lecuona Olivares.

El funcionario dijo por último, que con estas acciones, Tamaulipas avanza en una agenda ambiental con enfoque humanista, donde la protección del entorno se traduce en bienestar para las comunidades y en la conservación del patrimonio natural para las futuras generaciones.