Coordinan esfuerzos para consolidar proyecto ganadero en Tamaulipas   

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 17 del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la integración del sector agroalimentario en el estado, la secretaría de Desarrollo Rural, pesca y Acuacultura se reunió con representantes la Universidad Autónoma de Tamaulipas la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y Bancomext.

Durante el encuentro, el funcionario estatal Antonio Varela Flores informó que se dio seguimiento a la propuesta de iniciativa orientada a integrar la cadena de valor cárnica mediante la colaboración entre productores, sector público y empresarial.

Como parte de la agenda, se definió la estructuración del proyecto de inversión, así como los mecanismos de financiamiento y esquemas de coordinación que permitan impulsar el desarrollo de infraestructura estratégica para el procesamiento de la carne y el Centro Estatal de Adiestramiento y Capacitación en Reproducción Animal.

Asimismo, se revisaron las alternativas para la conformación de un fideicomiso que funcione como instrumento de administración de recursos, permitiendo la participación ordenada de los distintos actores y facilitando el acceso a financiamiento para el desarrollo del proyecto.

Las y los participantes coincidieron en la importancia de consolidar un modelo que permita incrementar la competitividad del sector pecuario, generar valor agregado y mejorar las condiciones de comercialización en beneficio de las y los productores tamaulipecos.

Varela Flores dijo que con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de impulsar esquemas de colaboración estratégica que contribuyan al desarrollo sostenible del campo y al fortalecimiento de la economía regional.