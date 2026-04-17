Continúa temporada de anidación de tortuga lora; se resguardan más de 28 mil huevos

-La Comisión de Parques y Biodiversidad refuerza vigilancia y participación ciudadana para garantizar la protección de nidos y el nacimiento seguro de esta especie en las costas de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reportó un avance sostenido en la actual temporada de anidación de la tortuga lora, al registrarse el resguardo de 334 nidos y 28 mil 882 huevos en los distintos campamentos tortugueros del estado.

El vocal ejecutivo de la dependencia, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo permanente de vigilancia, así como del compromiso de la ciudadanía en la protección de esta especie marina en peligro.

“Se ha logrado una participación muy importante de la ciudadanía y de las autoridades en playa; hoy, los reportes oportunos nos permiten asegurar cada nido y dar seguimiento puntual en los campamentos tortugueros”, expresó.

De acuerdo con el informe actualizado por zona, el comportamiento de anidación se distribuye de la siguiente manera:

Altamira: 149 nidos y 11,601 huevos

Madero: 78 nidos y 7,137 huevos

Tepehuajes: 53 nidos y 5,084 huevos

La Pesca: 52 nidos y 4,865 huevos

Matamoros: 2 nidos y 195 huevos

Rocha Orozco subrayó que la estrategia de conservación impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ha permitido reforzar las acciones de protección en campo mediante recorridos constantes, monitoreo y atención inmediata a los avistamientos.

“Actualmente contamos con equipos desplegados en distintos puntos de la costa que atienden de forma inmediata cualquier reporte de tortugas, lo que ha sido clave para asegurar la integridad de los nidos”, añadió.

La Comisión destacó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes de saqueo de nidos, lo que atribuyó a una mayor conciencia ambiental por parte de habitantes y visitantes en las zonas de playa.

Asimismo, se mantiene la coordinación con municipios costeros para reforzar medidas de protección del ecosistema, como el control de acceso vehicular en zonas de anidación y la regulación de actividades recreativas en áreas sensibles.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la población a respetar los sitios de anidación, evitar el contacto con las tortugas y reportar de inmediato su presencia a las autoridades correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad de la especie en las costas de Tamaulipas.