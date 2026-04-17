Brinda Tránsito Estatal más de 11 mil apoyos directos a la ciudadanía en el último año

–Con asistencia y educación vial, la Guardia de Tránsito Estatal refuerza la seguridad en las carreteras tamaulipecas



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Con un despliegue de elementos en ocho municipios de la entidad, la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) brindó durante el último año más de 11 mil apoyos viales a la ciudadanía en los tramos de su jurisdicción.

Actualmente, esta dirección cuenta con destacamentos en los municipios de Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Mante, Tampico, Altamira y Ciudad Madero, lo que ha permitido la implementación de operativos como Carrusel, Cinturón, Casco, Estrategia Vial y Moto Tránsito.

Como resultado de estas acciones, el titular de la SSPT, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que en el último año se emitieron más de 16 mil advertencias y amonestaciones, que derivaron en 372 puestas a disposición y la recuperación de 24 vehículos con reporte de robo, fortaleciendo el combate al delito en los tramos carreteros.

Además, con la publicación del Reglamento de Tránsito del Estado de Tamaulipas en el Periódico Oficial, la entidad cuenta con un marco legal que regula la circulación de vehículos y peatones, con el propósito de garantizar la seguridad vial.

Con el objetivo de que la población conozca las medidas de seguridad, así como sus derechos y obligaciones al transitar por la red carretera estatal, estas acciones se complementan con actividades de orientación directa a conductores y jornadas de educación vial, beneficiando a más de mil estudiantes en diversos planteles educativos.