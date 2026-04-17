Avanza Tamaulipas en civismo digital y combate de ciberdelitos

-La SSPT realiza campaña permanente de proximidad y fomento del civismo digital



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Resultado de una campaña permanente de proximidad y fomento del civismo digital efectuada por la Guardia Estatal Cibernética, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de su Dirección de Análisis e Inteligencia atendió más de cuatro mil reportes en el último año.

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero destacó que en el periodo señalado, se brindó orientación preventiva a más de 18 mil personas a través de la participación de la Guardia Estatal Cibernética en diferentes eventos.

Entre estos se encuentran: Brigada Transformando Familias del Sistema DIF Tamaulipas; Jornada de la Paz; Brigada contra la Violencia Digital; Feria Tamaulipas 2025; Academia Social de Valores y Jornadas Cívicas; así como la visita a planteles educativos de diferentes niveles.

De los reportes recibidos, las amenazas por aplicaciones irregulares de préstamos encabezaron la lista con mil 86 casos registrados ante esta unidad de la Guardia Estatal, seguido de 798 fraudes; 745 por acoso digital y 473 denuncias por extorsión cibernética.

Cabe mencionar, el principal medio de contacto utilizado por la ciudadanía fue la llamada telefónica a través de las líneas: 911, 089 y 834 318 6232 extensión: 16099.