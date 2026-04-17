Asiste Américo Villarreal a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

Ciudad de México.- Abril 17 de 2026.- El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, acompañó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, un nuevo instrumento que deja atrás el trabajo aislado, fomenta la coordinación entre instituciones y plantea una transformación estructural de la institución, con énfasis en inteligencia, coordinación interinstitucional y la atención a víctimas.

Al término del evento, que se celebró en el Centro Cultural del Museo Contemporáneo, el gobernador Américo Villarreal destacó que el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, es un documento que comprende las adecuaciones de la procuración, modernización e innovación en este campo y también de su estructura orgánica.

“Sirve para dar un agradecimiento porque también dentro de nuestra entidad y platicando con ella (Ernestina Godoy) en reuniones anteriores de trabajo, también hay una nueva estructura de la Fiscalía General de la República”, expresó.

La fiscal Ernestina Godoy explicó que este plan de reingeniería de la FGR tiene como misión garantizar un acceso efectivo a la justicia, proteger a las víctimas y erradicar la impunidad, y contempla la visión de consolidar a la Fiscalía General de la República como referente nacional e internacional de eficacia, inteligencia científica e integridad absoluta.

Agregó que esta iniciativa ya fue entregado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para su conocimiento y al Senado de la República para su dictaminación.

En el evento también se contó con la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, además del vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.