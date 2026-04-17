Apoya CEDES Reynosa reinserción social con venta de servicios y artesanías elaboradas por PPLs

Las artesanías pueden adquirirse en la Plaza Cultural Jarachina, durante los “Jarajueves”

Reynosa, Tamaulipas.- Abril 16 de 2026.- Tapicería, elaboración de muebles, mecánica, pintura y hojalatería son algunos de los servicios que se brindan en los talleres ubicados en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, a través de los cuales las personas privadas de la libertad (PPLs) del área varonil contribuyen a su economía familiar y avanzan en su proceso de reinserción social.

Además de estos talleres, la población varonil del centro participa en la producción de alimentos para consumo interno mediante actividades de tortillería, panadería, cocina y purificación de agua potable, cuya producción diaria cubre la demanda total de la población, que actualmente asciende a mil 115 PPLs entre hombres y mujeres.

En la estrategia de reinserción social que se implementa en los centros penitenciarios de Tamaulipas, el arte desempeña un papel fundamental. En el CEDES Reynosa, además de contribuir al bienestar emocional, las artesanías y pinturas elaboradas por las PPLs se convierten en una fuente de autoempleo.

Las piezas, que incluyen desde imanes, llaveros y servilleteros hasta cuadros de mayores dimensiones, elaborados con diversas técnicas y materiales, son exhibidas y ofertadas al público en general los últimos jueves de cada mes, durante los “Jarajueves” que se realizan en la Plaza Cultural Jarachina.

El Director del CEDES Reynosa, Javier Campos Mares, destacó la calidad del trabajo que se realiza en los talleres y la disposición para brindar servicios a la ciudadanía conforme a las capacidades técnicas disponibles.

Para cotizar o solicitar algún servicio, las personas interesadas pueden comunicarse al Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), al teléfono (834) 318 62 80, extensión 16124.