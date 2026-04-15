Reactivación de Spellman en Matamoros impulsa la recuperación del empleo y fortalece la estabilidad laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 15 de 2026.- La reanudación de operaciones de la empresa Spellman en Matamoros representa un avance significativo en la recuperación económica y laboral de la región, al permitir la reincorporación inmediata de más de 350 trabajadores a sus actividades productivas.

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, informó que, tras el incidente registrado en la planta, se establecieron mecanismos de coordinación interinstitucional que hicieron posible la continuidad operativa de la empresa mediante un convenio que permitió a su personal mantenerse activo en instalaciones de otra planta.

Indicó que este acuerdo, formalizado en una mesa de trabajo realizada recientemente en Matamoros, garantiza condiciones laborales claras y seguras para los trabajadores, al tiempo que protege sus derechos y da certidumbre jurídica sobre la relación laboral. Asimismo, se brindó acompañamiento a través del Centro de Conciliación Laboral para evitar cualquier confusión en cuanto a la responsabilidad patronal.

El funcionario señaló que con esta acción, se logró reinstalar aproximadamente entre el 80 y 85 por ciento de la plantilla laboral de Spellman, lo que representa un impacto positivo dentro del contexto que enfrenta la industria en la región, particularmente tras la situación registrada con empresas vinculadas al sector.

De manera paralela, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y el Centro de Conciliación, continúa brindando atención a trabajadores de otras empresas, facilitando su vinculación laboral y promoviendo alternativas que permitan su pronta reincorporación al mercado laboral.

Por último señaló que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado por salvaguardar el empleo, promover la estabilidad laboral y fortalecer el desarrollo económico de Tamaulipas, en apego a las políticas públicas del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.