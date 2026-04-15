Productores tamaulipecos logran vender al 100% primera cosecha de ostión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 15 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura informó que la primera cosecha de ostión producida en granjas ostrícolas del estado fue comercializada en su totalidad, alcanzando niveles óptimos de calidad y aceptación en su etapa inicial de promoción.

Esta fase de venta se llevó a cabo en organismos gubernamentales, donde las y los productores participaron de manera directa en la comercialización de su producto, obteniendo una respuesta favorable que permitió agotar la cosecha, reflejando la confianza en la calidad del ostión tamaulipeco.

Este resultado es producto del trabajo coordinado entre productores y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que ha impulsado el desarrollo de la acuacultura social mediante la implementación de granjas ostrícolas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a promover proyectos productivos sustentables con enfoque social, que fortalecen la economía local y el bienestar de las comunidades costeras.

El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, informó que el producto proviene de la granja ostrícola “El Ostión”, ubicada en Barra San Vicente, municipio de Aldama, y es cultivado por la Sociedad Cooperativa “El Ostión”, cumpliendo con estándares de calidad que lo posicionan como una alternativa competitiva en el mercado regional.

Asimismo, reconoció el esfuerzo, la organización y la dedicación de las y los integrantes de la cooperativa, destacando que el trabajo comunitario y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales son elementos clave para el desarrollo sostenible del sector.

Finalmente, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo al sector pesquero y acuícola en Tamaulipas, impulsando proyectos que generen oportunidades, eleven la productividad y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de estas actividades.