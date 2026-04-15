Participa SEDENER en Re+México con ponencia sobre transición energética y confiabilidad del sistema

Guadalajara, Jalisco.– Abril 15 de 2026.- El Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, participó en el evento Re+México, donde impartió la conferencia titulada “Transición Energética y Confiabilidad del Sistema: Retos de la Integración Renovable”.

Durante su intervención, el titular de la SEDENER expuso los principales desafíos que enfrenta la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico, destacando factores técnicos, regulatorios, sociales y geopolíticos que inciden en este proceso. Asimismo, subrayó la importancia de avanzar en la reducción de la intensidad del Sistema Eléctrico Nacional como parte de una transición ordenada y sostenible.

Señaló que, para garantizar la confiabilidad del sistema, es fundamental impulsar el crecimiento de la generación distribuida, así como fortalecer el marco regulatorio que brinde certidumbre a la operación del sector eléctrico.

Finalmente, destacó el impulso que el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ha dado a la transición energética mediante proyectos de generación con energías limpias, así como a la promoción de una justicia energética que garantice el acceso equitativo a la energía para todas y todos.