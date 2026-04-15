Por: Raúl Terrazas Barraza

Tamaulipas, gran vocación energética, Américo

El Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya hizo ver que Tamaulipas se anota como punto de encuentro para inversiones, innovación, desarrollo energético responsable y diálogo constructivo para el futuro de México con una nueva visión.

Esto fue durante su participación en la X Convención Nacional Petrolera de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXHI, celebrada en la Ciudad de México.

Allí invitó a los empresarios y dependencias de este ramo, para que acudan a fines de octubre, al Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026 que se efectuará en la Ciudad de Tampico y será un espacio para aportaciones que impulsen esa industria al generarse oportunidades de inversiones.

El Titular del Poder Ejecutivo habló de estratégicas, beneficios y bondades de Tamaulipas, en su calidad de estado energético y cuna petrolera nacional, que cuenta con una agenda alineada a la estrategia nacional de soberanía energética de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Remarcó que Tamaulipas es un nodo estratégico del sistema energético nacional, con apertura a la inversión y la convicción clara de que la energía debe servir a las personas, por tanto, la promoción de inversiones se basa en protección del medio ambiente, respeto a los trabajadores y compromiso social, dado que, desarrollo energético sólo tiene sentido cuando se traduce en justicia energética como parte de la justicia social y bajo los principios del humanismo mexicano.

Villarreal Anaya la entidad que él gobierna, tiene acciones concretas que le convierten en estado energético, entre ellos la electrificación total para su población, gasolineras del pueblo, plantas de etanol y de pirólisis, las cuales activa la economía circular, de ahí que la política energética genera beneficios directos para la población, fortalece el desarrollo regional y el bienestar de las comunidades.

Además, existen redes de infraestructura petrolera y gasífera, gasoductos, terminales de almacenamiento, de licuefacción y de gas natural, estaciones de compresión y complejos procesadores, elementos que muestran la vocación energética del Estado y su condición de productor de energía eléctrica para atender las necesidades de luz en el Noreste del país.

Los otros

Quien sabe en qué pensaría el Diputado panista plurinominal, Gerardo Peña Flores, cuando se quejó de que los edificios públicos tenían colores partidistas.

La observación tiene que ver con el hecho de que, eso que dice y que, además eleva a rango de iniciativa para reformar la Ley de Bienes del Estado y Municipios, para que no los edificios públicos no tengan colores de los partidos y señala que, la intención es que esos espacios estén en condiciones adecuadas por ser infraestructura del gobierno basado en criterios técnicos no políticos.

Rara, extraña e inadecuada, porque a más de tres años de que el PAN se fue del Gobierno del Estado con una mala reputación, todavía la administración de la transformación y el humanismo no termina de quitar los colores azules a esos edificios de los cuales habla Peña Flores, en especial escuelas y oficinas estatales en los municipios.

La duda es, porque debió de pasar su tiempo como Legislador en la anterior Legislatura y también su época de secretario General de Gobierno, así como, haber propuesto esa acción en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y hacerla ahora que es oposición en el Congreso del Estado, pero, peor aún, eso que quiere hacer ahora, no pasará dado que, los regeneracionistas son mayoría en el Pleno Legislativo, es más, quizá la iniciativa ni siquiera salga de las Comisiones Legislativas que la analizan.

Bueno, en el sexenio panista durante el cual el Diputado plurinominal de Reynosa estaba muy encumbrado por su cercanía el personaje que llevó una de las peores administraciones estatales, hasta la bancas de las plazas públicas fueron pintadas de azul y al llegar los gobiernos municipales regeneracionistas no bastaba con un litro de thinner y más de uno, casi dos de pintura guinda o de otro color, para quitar el color del panismo.

Más lamentable que, de acuerdo a la información proporcionada por él, haya dicho que, la infraestructura pública no debe ser utilizada como herramienta de promoción partidista, cuando, fue aquello que hicieron en el panismo, feos se veían los hospitales públicos pintados de azul, igual que las escuelas primarias y de todos los niveles.

Ya hay otro camión nuevo que acudirá a las 550 colonias, el centro de la ciudad capital y 44 ejidos, para participar en la recolección de más de 350 toneladas diarias de basura.

El anuncio de la nueva unidad fue hecho con bombo y platillo, en un escenario en el cual se supone que ya se habían comprado con el Fondo de Capitalidad 27 camiones, pero, el de la basura no logra resolverse de tal manera que es una de las quejas más amargas de la población hacia el Ayuntamiento.