Fortalecen calidad educativa en COBAT con modelo integral

Reynosa, Tamaulipas.– Abril 15 de 2026.- Con el objetivo de impulsar el Modelo Integral de Intervención para la Mejora Escolar, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, sostuvo una reunión con personal docente y directivo del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (COBAT), plantel Reynosa.

Durante el encuentro, en el que también participó el director general del COBAT, Víctor Manuel González Salum, se abordaron estrategias orientadas a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como a mejorar el desempeño académico de las y los estudiantes en este subsistema educativo.

Crespo Solís destacó la importancia de consolidar un trabajo coordinado entre autoridades educativas y docentes, enfocado en la implementación de acciones que permitan atender de manera integral las necesidades de las instituciones, promoviendo una educación de mayor calidad y pertinencia.

Asimismo, reconoció el compromiso del personal docente del COBAT Reynosa, al señalar que su labor es fundamental para alcanzar los objetivos planteados en materia educativa y contribuir a la formación de jóvenes mejor preparados.

Por su parte, Víctor Manuel González Salum reiteró la disposición del organismo para continuar fortaleciendo las estrategias académicas y de acompañamiento docente en beneficio de la comunidad estudiantil.

Finalmente, ambas autoridades subrayaron que esta reunión forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que dirige Miguel Ángel Valdez García, para consolidar modelos educativos que incidan positivamente en la mejora escolar y el desarrollo integral de las y los estudiantes tamaulipecos.