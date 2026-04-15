Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Se hunde más “La Comaye”

*La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”. Frase de Fiódor Dostoyeski.

La Licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra de Secundaria y Preparatoria, según su escaso Curriculum Vitae y diputada local por el distrito XIX Altamira y Madero, Cyntia Lizabeth Jaime Castillo más conocida como La “Comaye” y artífice de la iniciativa de ley sobre crear un “Colegio de Periodista de Tamaulipas” con facultades de censurar el ejercicio de la información, se mueve sobre arenas movedizas y es evidente, pues entre más se mueve, más se hunde y eso parecieran advertirlo algunos grupos Morenistas o personajes cercanos a los altos mandos de la 4T.

Ahora resulta que, “No, no fui yo”, dijo. “Esta iniciativa no surgió de mi cabeza…bolas…surgió de haber escuchado a un grupo de periodistas que la verdad ni tampoco los menciona y según ella la buscaron en más de tres ocasiones”; explicó, según ella, que le entregaron el documento firmado, que lo revisó con sus “asesores” y se buscó la manera de poder concederles lo que ellos querían, la cual sirvió como base para el proyecto legislativo.

Con eso metió en un lio tanto al Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, así como al Gobierno del Estado y anexos.

Lo bueno que la iniciativa ya fue rechazada tanto por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, así como por el Congreso Local, al considerarse improcedente y contrario a la libertad de expresión. La misma que ya está congelada y no nada más que esté en un “Stand by”, no, que se deseche en su totalidad, por desacertado y totalmente, insisto, contrario a la libertad de expresión.

Y una vez rechazada la iniciativa de ley en el pleno recinto legislativo la -dizque- diputada local de “chiripa” se volvió a “mover”, declarando y en respuesta aún defendió el tema en el debate público y con eso se volvió a hundir otro poquito más y cada que habla sobre el tema, más se hunde. Pobre de mí “comaye”, si tenía la alcaldía de Madero en sus manos, aquí vale la pena aplicar la famosa frase de Enrique “el Perro” Bermúdez es: “La tenía, era suya… ¡y la dejó ir!”.

Pero decimos que entre más se mueve, más se hunde.

Moraleja:

El cuento “No, no fui yo”, de Ivar Da Coll, nos permite reflexionar y conversar acerca de la emoción de la vergüenza y de la dificultad que a veces tenemos para aceptar lo que nos pasa o para hacer frente a situaciones incómodas. Con mucho humor, nos invita a ponernos en el lugar de los personajes y ser capaces también de pensar en otras alternativas que se pueden escoger ante momentos vergonzosos.

¿Y qué sigue comaye?

Habrá que estar pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- Hablando del sur del estado precisamente, me informan que la Senadora tampiqueña Olga Sosa Ruiz, anda desesperada y ya no sabe cómo penetrar ante la ciudadanía tamaulipeca para llegar a la grande. Que se anda moviendo más allá en la CDMX, tendiendo puentes con los altos mandos morenistas y decir que esta lista para lo que viene. Evidentemente a Olga ya le está llegando el agua a los aparejos, sabedora de que huele a guachicol. ¿Es real o inteligencia artificial?

2.- Desde el tercer piso de Palacio de Gobierno, me informan que el Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, tiene actividad estos días en la Ciudad de México enfocada en la promoción del estado y el seguimiento de proyectos federales.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.