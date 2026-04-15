Contribuyen egresados de la UPV a la formación técnica mediante donación de material electroneumático

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 15 de 2026.- Jesús Abraham y Gregory Javier Martínez Aguilar, egresados de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), realizaron la donación de material electroneumático y neumático para fortalecer las prácticas académicas de las y los estudiantes de diversas carreras.

El rector de la universidad, Luis Felipe Castillo Cortés, recibió la donación por parte de los ingenieros, fundadores de la empresa Tecnologías Industriales del Noreste (TIN), quienes se especializan en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma de software y hardware industrial.

El rector agradeció la aportación, estimada en aproximadamente 200 mil pesos, destacando que representa un importante impulso para la formación práctica del estudiantado.

“Este apoyo beneficiará directamente el desarrollo de proyectos y prácticas enfocadas en la automatización, fortaleciendo sus competencias técnicas y su preparación para el ámbito profesional”, señaló.

Por su parte, Jesús Abraham expresó su interés de retribuir a la universidad que contribuyó a su formación profesional, lo que motivó el acercamiento con la institución para concretar esta donación.

Tecnologías Industriales del Noreste (TIN) es una empresa mexicana fundada en 2022, especializada en el desarrollo de software y hardware industrial, con enfoque en visión artificial e inteligencia artificial. Desde su creación, ha buscado posicionarse de manera competitiva mediante la innovación, la calidad y el aprovechamiento del talento nacional.

El rector indicó que con estas acciones, la Universidad Politécnica de Victoria reafirma su compromiso con la formación de profesionistas de alta calidad, alineada con la visión educativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García.