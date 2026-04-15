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Conmemoran en CEDES Matamoros el Día Mundial del Arte

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Matamoros, Tamaulipas.– Abril 15 de 2026.- Como parte de las acciones que integran la estrategia de reinserción social, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros conmemoró el Día Mundial del Arte, destacando la importancia de la cultura en el desarrollo integral de las personas privadas de la libertad.

Durante la actividad, personas privadas de la libertad del área varonil elaboraron antifaces de papel, utilizando diversas combinaciones de colores y texturas, como una forma de expresión artística.

Estas dinámicas contribuyen a mejorar la convivencia interna, así como a disminuir niveles de estrés y ansiedad, favoreciendo la salud mental de la población penitenciaria y generando un impacto positivo en su proceso de reinserción social.

La actividad fue coordinada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del CEDES Matamoros y forma parte del plan de trabajo de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

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