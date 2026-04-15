Arranca venta de boletos para función de Triple AAA en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La emoción por la llegada de la tres veces estelar Caravana de Triple AAA crece entre los aficionados, luego de que inició oficialmente la venta de boletos para la esperada función que se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de junio en la Unidad Deportiva Siglo XXI, a partir de las 20:00 horas.

La empresa Silver Promotions Wrestling, en coordinación con Lucha Libre AAA Worldwide, informó que las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital de Más Boletos, facilitando el acceso para todos los seguidores del pancracio.

El evento de la Caravana Estelar AAA que llega a Ciudad Victoria, contará con un cartel de primer nivel encabezado por una lucha estelar de pronóstico reservado. En ella, el carisma y la locura de Psycho Clown, La Parka y Pagano se enfrentarán a la rudeza del Hijo de Dr. Wagner Jr., El Mesías y Taurus.

Además, la función incluirá la participación de figuras destacadas como Mr. Iguana, La Yeska, Octagón Jr., Mini Vikingo, Sansón, Takuma y Forastero, quienes prometen brindar un espectáculo lleno de intensidad y emoción.

Otro de los combates que ha generado gran expectativa será el enfrentamiento entre Pimpinela Escarlata, Fiscal y el ídolo victorense Silver Fly contra Dave the Clown, Panic Clown y Abismo Negro Jr., en una lucha que combina experiencia, talento y rivalidad.

La división femenil también tendrá un papel protagónico con la presencia de “Las Tóxicas”: Flammer, Hiedra y Maravilla, quienes se medirán ante Lady Shani, Adelicius y Dalys, en un duelo que promete gran calidad luchística.

Los boletos continúan a la venta con precios desde 1,200 en primera fila, hasta 300 pesos en gradas.