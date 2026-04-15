Actualiza Gobierno del Estado sistema de alumbrado del Estadio “Marte R. Gómez”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 15 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) lleva a cabo la actualización del sistema de alumbrado del estadio “Marte R. Gómez”, ubicado en la capital de Tamaulipas.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, mencionó que en esta obra de infraestructura deportiva la inversión es mayor a los 2.1 millones de pesos (MDP), con la cual la iluminación aumentará a 600 luxes promedio —unidad que mide la intensidad de la luz sobre una superficie—, en comparación con los 400 luxes que tenía anteriormente.

El servidor público destacó que esta modernización permitirá contar con mejores condiciones para la práctica deportiva, así como para la realización de eventos de mayor nivel competitivo; además subrayó que el impacto del estadio va más allá del fútbol profesional, al ser un espacio de uso cotidiano para las y los ciudadanos.

“Este estadio no solo beneficia al fútbol, también es un punto de encuentro para la ciudadanía. Todos los días acuden familias, jóvenes y adultos a caminar, correr y activarse en la pista de tartán, por lo que mejorar su infraestructura es también invertir en la salud y el bienestar de la gente”, expresó.

Cepeda Anaya agregó que estas acciones forman parte del compromiso con las y los tamaulipecos de fortalecer los espacios públicos y deportivos, brindando instalaciones dignas, seguras y funcionales.