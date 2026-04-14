Senado aprueba crear la Nueva ley general en materia de feminicidio; no más feminicidios, no más violencias en contra de las mujeres: Olga Sosa

Pleno aprueba reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Estado tenga más herramientas para la protección de los derechos de las mujeres

Ciudad de México, 14 de abril de 2026. — En sesión del Pleno del Senado de la República se aprobaron diversos dictámenes, destacando la reforma constitucional en materia de feminicidio enviada por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, “damos un paso trascendental al homologar la investigación, tipificar el feminicidio en todo el país y combatir la impunidad” aseveró la senadora Sosa Ruíz.

Con 109 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen reconoce que no puede existir indiferencia frente a la forma más extrema de violencia de género. Su propósito central es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, lo que permitirá homologar y armonizar la legislación en las entidades federativas, superando la fragmentación jurídica que actualmente genera desigualdades en el acceso a la justicia.

Asimismo, la reforma establece la creación de un estándar mínimo nacional, que garantice la incorporación de la perspectiva de género en los marcos normativos locales y fortalezca el diseño de políticas públicas más eficaces para la prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio.

En este contexto, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz ha sostenido una postura firme y consistente en contra de la violencia feminicida, impulsando acciones legislativas orientadas a combatir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.

Entre sus propuestas destaca la imprescriptibilidad del delito de feminicidio, con el objetivo de que este crimen no quede sin castigo por el paso del tiempo, así como iniciativas para reconocer y fortalecer la atención integral a las víctimas indirectas, especialmente hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio.

La legisladora ha subrayado que el combate al feminicidio requiere no solo sanciones ejemplares, sino también un enfoque integral que coloque en el centro a las víctimas garantice su acceso a la justicia y fortalezca las instituciones encargadas de prevenir y erradicar la violencia de género.

Durante la discusión, senadoras y senadores coincidieron en que existe una deuda histórica con las mujeres, marcada por la impunidad y el silencio.

Subrayaron que esta reforma representa un paso decisivo para que el Estado mexicano actúe de manera coordinada frente a este delito, con el objetivo de reducir su incidencia y garantizar que ninguna mujer sea víctima de esta violencia.