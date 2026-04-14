Protege UT Nuevo Laredo la salud estudiantil mediante jornada de vacunación contra el VPH

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Abril 14 de 2026.- Con una alta participación de su comunidad estudiantil, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) realizó una jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), en la que se aplicaron alrededor de 200 dosis.

El rector de la universidad, José Antonio Tovar Lara, informó que la actividad se llevó a cabo en la explanada del área de vinculación, con la participación de una brigada médica de la Dirección de Salud del Gobierno Municipal, que acudió al plantel para acercar este servicio preventivo a la comunidad universitaria.

Explicó que la respuesta de las alumnas y los alumnos fue inmediata, agotándose rápidamente las vacunas disponibles, lo que evidencia el interés de las y los jóvenes en proteger su salud y prevenir enfermedades relacionadas con este virus.

Resaltó que esta campaña fue posible gracias a la coordinación entre la universidad y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social Municipal, que participó de manera comprometida con la salud de la comunidad estudiantil.

Tovar Lara enfatizó que, con estas acciones, la UTNL fortalece la promoción de la salud entre su alumnado mediante el trabajo conjunto con autoridades municipales y estatales, en sintonía con la visión que impulsa el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, esta última dirigida por Miguel Ángel Valdez García.