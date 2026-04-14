Planta potabilizadora, obra clave del Gobierno del Estado para la segunda línea del acueducto

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 14 de 2026.- Con una inversión superior a los 140 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, la planta potabilizadora de la presa Vicente Guerrero se consolida como una obra clave para el funcionamiento de la segunda línea del acueducto “Guadalupe Victoria”.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, indicó que la visión del gobernador y el trabajo conjunto con el Gobierno Federal han hecho posible esta obra, la cual garantizará el suministro de agua potable a la capital de Tamaulipas.

El funcionario subrayó que este proyecto representa un avance importante en la infraestructura hidráulica de la entidad, al atender una de las principales demandas de la población.

“La segunda línea del acueducto es una obra de gran relevancia, ya que permitirá suministrar mil 500 litros por segundo, garantizando el abastecimiento de agua hasta el año 2050”, puntualizó el titular de la dependencia estatal.

Asimismo, Cepeda Anaya reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de impulsar obras estratégicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, así como el bienestar social y el desarrollo sostenible de la entidad.