Impulsa UT Nuevo Laredo la calidad educativa mediante el reconocimiento a la excelencia docente

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Abril 14 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) reconoció a docentes y tutores de la institución por haber obtenido los mejores índices de desempeño en la enseñanza durante 2025, informó el rector José Antonio Tovar Lara.

Señaló que, mediante esta actividad, se reconoce el esfuerzo de las maestras y los maestros, quienes demuestran un alto compromiso y dedicación en la formación académica de la comunidad universitaria.

Destacó que las y los docentes galardonados representan un ejemplo para sus compañeras y compañeros, y que este tipo de acciones tiene como propósito replicar las mejores prácticas educativas y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Informó que se entregaron reconocimientos a 16 docentes y 14 tutores. Entre el personal docente reconocido se encuentran Alonso Ramírez Galaviz, Dulce Isabel Rodríguez Cruz, Ernesto Javier Vara Núñez, Jaime Gerardo Serratos Treviño, Javier Fierro García, Juan Antonio Pérez Méndez, Juan José Pérez González, Marabel España Landa, Néstor Alonso Rodríguez Castillo, Roberto Carlos Lozano Díaz, Saúl Enrique Ruiz, Yenifer Reyes Torres, César Armando Padrón Celis, Jesús Gerardo Vega Taboda, Kleiber Antonio Tovar Serrano y Luis Ramón Jiménez Espinoza.

Por su parte, las y los tutores reconocidos fueron Elizabeth Namour González, Franco Abram Briseño Muñoz, Juan Enrique González Rocha, Juan Manuel Estrada Alvarado, Martha Alicia Ramírez Rosales, Martha Cristina Carmona Reyes, Miguel Guadalupe Jiménez Benavides, Seatiel Abraham Sánchez Rodríguez, Andrés Federico González Chavelas, Jorge Enrique Mascareño Ochoa, José Edgardo Lucas Antonio, Juan Alejandro Jiménez Alfaro, Juan Manuel Muñoz Álvarez y Mauro Arturo Cano Miranda.

José Antonio Tovar Lara señaló que estas iniciativas contribuyen al crecimiento institucional, al impulsar la mejora educativa continua, en concordancia con los lineamientos establecidos por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para promover una educación inclusiva, humanista, transformadora y de calidad para las y los jóvenes de la entidad.