Generan beneficios fiscales ahorro de 701 mdp a contribuyentes

-Los estímulos aplicados en derechos de control vehicular beneficiaron a miles de familias tamaulipecas y han sido ampliados hasta el 31 de mayo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 14 de 2026.- El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas concretó 455 mil 569 trámites con beneficios fiscales en derechos de control vehicular, resultado que representó un ahorro total superior a los 701 millones de pesos en apoyo directo a la economía de las y los contribuyentes.

Del total de operaciones realizadas entre enero y marzo, destacó el trámite de 286 mil 456 beneficios para contribuyentes cumplidos, quienes accedieron al 30 por ciento de descuento en derechos de control vehicular, generando para este sector un ahorro de casi 200 millones de pesos.

Asimismo, durante este mismo periodo, 74 mil 811 personas adultas mayores recibieron descuentos en sus trámites de derechos de control vehicular, lo que significó un ahorro de más de 86 millones de pesos, como parte de una política de beneficios orientada a respaldar a los sectores que más lo requieren.

Señaló que los resultados del primer trimestre confirman la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de implementar medidas que beneficien de manera directa a las familias tamaulipecas, mediante apoyos fiscales que contribuyen a su economía y promueven el cumplimiento oportuno de las contribuciones estatales. En ese mismo sentido, se determinó ampliar estos beneficios hasta el 31 de mayo, a fin de que más ciudadanos puedan acceder a ellos.

El secretario de Finanzas reiteró que la dependencia mantiene su compromiso de ofrecer el mejor servicio a las y los contribuyentes, con atención eficiente, cercana y ordenada en las oficinas fiscales, a fin de que los trámites se realicen con certeza y agilidad.