Por: Raúl Terrazas Barraza

Operativos despelucadores

Hace unas cuantas semanas Diputadas y Diputados del Congreso de Tamaulipas salieron en defensa de los conductores de vehículos que son víctimas de los operativos que, so pretexto anti alcohol, despelucan al presunto infractor y a su familias.

Esto último porque tienen que pagar sí o sí, grandes cantidades a Seguridad Pública, Ayuntamientos y a las empresas privadas de grúas, sin que medie, en el caso de quienes se llevan los vehículos a corralones, las otras autoridades, porque allí se tiene que liquidar el traslado forzado de las unidades en efectivo y sin recibo alguno.

La buena intención de quienes integran la Legislatura 66, ha quedado en nada, porque los retenes dentro de las ciudades del estado, como en el caso de Victoria, se establecen sin que haya una indicación por escrito, de manera tal que, se ven ya puntos de revisión en los cuales solo participa una corporación y las grúas, eso sí, las grúas, porque a los incautos que detengan, les quitan el vehículo para cobrarse entre seis y 10 mil pesos por sacarlos de los corralones no oficiales que existen.

Todo mundo aplaudió la actitud de Diputadas y Diputados, cuando dijeron que se frenaba el funcionamiento de retenes debido a los abusos que se cometen por quienes participan en ellos, aunque, sí deben de existir, porque las revisiones evitan accidentes cuando son preventivos, pero, el esquema de los actuales enseña la voracidad por las multas.

Este fin de semana ocurrió un incidente que todavía demerita más esas acciones nocturnas, porque un agraviado que no había ingeniero alcohol, fue tratado como si estuviera alcoholizada, solo porque no se dejó que le llamarán la atención desde el momento que, los del retén era una corporación policial y para colmo andaban borrachos,

Por cierto, no hubo agentes de tránsito y en el vídeo se observó que una camioneta con agentes pasó frente al retén de los estatales, sin detenerse. Eso sí, la grúa llegó de inmediato y pudo identificarse que el operador de la misma consumía cerveza y entró en alegata con el dueño del vehículo, quien no dejó que su vehículo fuera levantado.

Si el objetivo de los retenes en las ciudades es evitar accidentes, deberían de comenzar mínimo a las siete de la tarde y no a las 11 de la noche, para que tuvieran carácter preventivo y, en el caso de quienes son multados por agentes de tránsito debido a conducir tras ingerir alcohol, debería de bastar con la multa que se paga al municipio, pero, no llevarse la unidad por la fuerza.

Quizá desde el Congreso del Estado, deba de normarse el procedimiento de los operativos y publicarlo en el Periódico Oficial del Estado, para que allí se descrina de manera práctica y objetiva en qué consisten las revisiones en los retenes y que, se tomen todas las consideraciones sobre los derechos de los conductores, cuándo se infringen la normativa, así cómo, las causales de incautación de vehículos.

El punto es que, el formato ordinario de esos operativos, es a todas luces lucrativo para autoridades y empresas privadas de grúas, pero, en ningún momento preventivo, es decir, para evitar accidentes, por tanto, debe de corregirse desde la Legislatura.

Incluso, es más urgente un Decreto para acabar con operativos despelucadores, que la creación de un Colegio de Periodistas, cuya propuesta fue presentada por la Diputada del sur de la entidad Cinthya Jaime Castillo.

Los otros

Omar Aguilar García, quien trabajaba en la oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, recibió el nombramiento como Director General de Comunicación y Difusión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de manos del Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado.

El líder de los universitarios hizo ver que, el compromiso de fortalecer la administración de la UAT con persona de experiencia se mantiene, porque coinciden con la necesidad de alinear su desempeño a los desafíos que la educación superior tiene en la actualidad.

El nuevo funcionario tiene licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo egresado de la UNAM y va por una maestría en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, sobre periodismo político y tiene una amplia participación en medios desde hace tres décadas.

Este lunes en el Congreso del Estado, hubo comparecencias de los Secretarios de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como, de Seguridad Pública de la entidad, Norma Angélica Pedraza Melo y Carlos Arturo Pancardo Escudero, de manera respectiva.

Por cierto, los Honores a la Bandera de esta semana se llevaron a cabo en la explanada del Palacio de Justicia y estuvieron a cargo de personal del Supremo Tribunal de Tamaulipas, STJT, cuya presidenta es la Mtra Tania Contreras López.

Allí, el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, al dirigirse a las y los trabajadores del Poder Judicial, les dio que confían en ellos, porque su actuación para atender con humanismo y equidad, el compromiso adquirido para reducir la brecha salarial, desde el momento que es acto de justicia y condición para el éxito de la refundación del STJT.

El titular del Poder ejecutivo, dijo que otorga todo el respaldo para que, en la nueva etapa del Poder Judicial, la justicia llegue a tiempo y con juzgadores que combatan sin tregua la impunidad a fin de que prevalezca el estado de derechos.