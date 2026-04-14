Fortalece Tamaulipas la eficiencia administrativa y el bienestar laboral: Manautou Galván

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 14 de 2026.- Con acciones orientadas a fortalecer la eficiencia institucional, la transparencia y el bienestar de las y los servidores públicos, Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración, compareció ante la Comisión de Administración del H. Congreso del Estado, donde presentó los avances y resultados de la dependencia a su cargo, en el marco del cuarto informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya.

Durante su intervención ante el diputado Alberto Moctezuma Castillo, presidente de la Comisión de Administración y las y los diputados que la integran, destacó que la Secretaría de Administración ha consolidado acciones enfocadas en el fortalecimiento del capital humano, la modernización de los procesos administrativos y el uso responsable de los

recursos públicos, alineadas con la visión del Gobierno de Tamaulipas de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Indicó que en materia de recursos humanos, se impulsaron acciones orientadas al fortalecimiento del desarrollo integral y bienestar de las y los servidores públicos, mediante apoyos educativos para ellos y sus familias (becas), así como la entrega de incentivos que reconocen su esfuerzo y contribuyen a mejorar sus condiciones laborales.

De igual manera, se otorgó el Premio Estatal de Antigüedad a 1,417 servidores públicos, como un reconocimiento a la trayectoria, dedicación y compromiso de quienes han servido al Estado a lo largo de los años.

Para 2026, y en cumplimiento del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, se autorizó un incremento salarial orientado a dignificar el servicio público y a reducir brechas en las condiciones laborales, particularmente de quienes perciben menores ingresos, contribuyendo así a una mayor equidad dentro de la función pública.

En cuanto al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), destacó el otorgamiento de 1,020 nuevas pensiones, alcanzando un padrón superior a 11 mil pensionistas, así como la entrega de 13,574 créditos por un monto cercano a los 888 millones de pesos.

También resaltó la reforma a la Ley del IPSSET, que garantiza la viabilidad del sistema de pensiones hasta el año 2051, fortaleciendo la seguridad social de las y los servidores públicos.

En el rubro de servicios generales, se realizaron 5,955 acciones de mantenimiento en edificios gubernamentales, además de implementar medidas de eficiencia energética que han permitido ahorros de hasta 65% en el consumo eléctrico.

Respecto al patrimonio estatal, informó la formalización de 12 inmuebles a favor de instituciones federales y la verificación de más de 92 mil bienes, fortaleciendo

la transparencia y el control de los recursos públicos.

En materia de adquisiciones, se logró un ahorro superior a los 44.6 millones de pesos mediante procesos más competitivos, donde el 93% de las compras se realizaron con proveedores tamaulipecos.

Asimismo, destacó la implementación de la plataforma Administración Tecnológica de Compras (ATCOM), una herramienta innovadora que fortalece la transparencia y eficiencia en los procesos de adquisición, y que fue reconocida a nivel nacional al obtener el premio u-GOB 2025 en la categoría de Transformación y Gobierno Digital.

Finalmente, destacó la incorporación de herramientas tecnológicas que han optimizado los procesos internos, mejorando la eficiencia administrativa y la toma de decisiones.

Manautou Galván reiteró que estos resultados reflejan el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de seguir construyendo una administración pública moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.