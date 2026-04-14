Fortalece SSPT equipamiento en Delegaciones Regionales de la Guardia Estatal

La SSPT adquirió siete mil 500 equipos balísticos en el último año

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 14 de 2026.- Con la entrega de equipo táctico a integrantes de la Delegación Regional Mante de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas concluyó la primera fase de equipamiento, en la cual se cubrió la totalidad de las delegaciones regionales que conforman esta corporación.

En esta etapa se entregó equipo táctico conformado por chalecos, placas y cascos balísticos, priorizando al personal que se desempeña en funciones con mayor exposición operativa.

En su reciente comparecencia ante el pleno del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, destacó el respaldo del gobernador, Américo Villarreal Anaya al gestionar y otorgar recursos que permiten mejorar la operatividad de la Guardia Estatal.

Al respecto, destacó la adquisición de siete mil 500 equipos balísticos en el último año; mismo periodo en el que se realizó el mantenimiento de cinco helicópteros y se brindó capacitación a pilotos para fortalecer las acciones terrestres de prevención y combate al delito, así como la atención a emergencias realizadas vía terrestre.

Adicionalmente, se incrementó el parque vehicular con la incorporación de 241 vehículos, entre patrullas, vehículos blindados y tácticos para la Guardia Estatal; así como ambulancias y de tipo sedán para los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES).