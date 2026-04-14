Entrega STPS Tamaulipas sobres de viaje a trabajadores que participarán en programa agrícola en Canadá

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 14 de 2026.- En un acto que fortalece la movilidad laboral internacional, trabajadoras y trabajadores tamaulipecos recibieron sus sobres de viaje para integrarse al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en Canadá, como parte de las estrategias de vinculación laboral que impulsa el Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas.

Durante la jornada, se llevó a cabo la entrega de documentación oficial, itinerarios de vuelo y requisitos migratorios indispensables para el traslado de las y los beneficiarios, quienes desempeñarán labores en el sector agrícola canadiense por un periodo de entre cinco y ocho meses.

El secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, encabezó este proceso, destacando la importancia de generar oportunidades de empleo formal, ordenado y seguro para las y los tamaulipecos, a través de esquemas de movilidad laboral internacional que contribuyen al bienestar de sus familias.

Este programa permite a las y los participantes acceder a condiciones laborales dignas en el extranjero, además de fortalecer sus capacidades productivas y mejorar su calidad de vida mediante ingresos competitivos y experiencia internacional.

Indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de impulsar acciones que amplíen las oportunidades laborales, consolidando mecanismos de vinculación efectiva entre la oferta y la demanda de empleo.

Acciones que dijo, forman parte del compromiso del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.