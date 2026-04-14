Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Mayo, Julio y Agosto, fiestas por el altiplano tamaulipeco

Desde este mes de mayo, pasando por julio y agosto, están ya en puerta los aniversarios de los municipios de Miquihuana, Bustamante, Tula, Jaumave y Palmillas, jurisdicciones enclavados en la falda de la Sierra Madre Oriental y que forman parte de la región del Altiplano Tamaulipeco.

Para empezar, el aniversario de la fundación de Miquihuana, se celebra cada 14 de mayo, conmemorando su establecimiento oficial realizado el 14 de mayo de 1849. En este año 2026, el municipio alcanza su 177 conmemoración. Las festividades suelen incluir actos cívicos, ofrendas florales al fundador Antonio Canales y cabalgata con la participación de autoridades locales y municipios vecinos.

El municipio de Bustamante, celebra su aniversario de fundación el 26 de mayo de cada año, conmemorando su establecimiento en 1746. El año pasado, el municipio celebró su 276 aniversario con eventos cívicos, cabalgata, jaripeo y baile popular en la Plaza 20 de Noviembre. Este año celebrará con todo el 277 aniversario, donde su alcaldesa, la Dra. Maricela Rodríguez González y todo el cabildo, ya están en los preparativos para esa fiesta que no hace más que unir al pueblo entero.

Tula, conocido también como Pueblo Mágico, celebra su aniversario de fundación el 22 de julio de cada año, conmemorando su establecimiento en 1617 por el fraile Juan Bautista de Mollinedo. Como la ciudad más antigua del estado, las festividades suelen incluir cabalgata, conciertos, feria y eventos culturales que resaltan su historia y tradición. También su alcalde, el Químico Rene Lara Cisneros y su cabildo, ya están armando todo para festejar un año más de su fundación. Van 409 años orgullosamente.

El aniversario de la fundación de Jaumave, se celebra tradicionalmente el 23 de julio, conmemorando su origen en 1617 por Fray Juan Bautista de Mollinedo. Las festividades incluyen cabalgata, concursos de huapango, actividades culturales, gastronómicas y deportivas, siendo un evento importante para el municipio. Su alcalde, el Ing. Manuel Báez Martínez y cabildo, ya andan viendo y preparando todo para la realización de esa fiesta local.

Y finalmente, el aniversario de la fundación de Palmillas, se celebra tradicionalmente el 7 de agosto de cada año. En año pasado celebró el municipio su 398° aniversario con actividades que incluyeron cabalgata, callejoneadas, eventos religiosos y baile popular entre el 3 y el 7 de agosto. Toda una semana de fiesta por ese municipio que podemos afirmar se encuentra como punto central de los demás municipios de la región semiárida.

De igual manera su alcaldesa la Dra. Sindy Paoleth Monita Ramírez y su cabildo, ya andan con algunos preparativos para celebrar en grande esta fiesta que ya es un tradición y saben hacer región. Su atención los distingue.

NOTAS CORTAS

1.- De acuerdo a lo dispuesto presidencial en varios ayuntamientos serán reducidos los regidores y sindicaturas. Que también entrará lo de las “pensiones doradas” que será otro espacio, sin precisar hasta dónde les serán rebajadas las que tienen en la actualidad, por lo que será muy interesante conocer esta información que dé a conocer de primera mano la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo. Tampoco sabemos cómo vaya a impactar todo esto en Tamaulipas, que municipios se verán afectados y cuáles no, sobre todo en la reducción de sus concejales.

2.- Sería bueno saber cuál fue la derrama económica que arrojó la Semana Santa reciente por los municipios del altiplano tamaulipeco, sobre todo en Tula y Jaumave. Los mismos que garantizaron una estancia segura para todas y todos los paseantes.

3.- Un chistecillo para cerrar:

Que un ex regidor del altiplano tamaulipeco estaba en el Hospital esperando a que su mujer diera a luz y en ese momento salió el médico y le dice: Han sido trillizos.- y que responde el ex concejal ¡Es que tengo un cañón!- orgulloso lo dijo.- A ver si lo limpia un poco, porque han salido negros.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.