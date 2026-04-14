Comparece Secretaria de Economía ante el Congreso; destaca visión humanista en la política económica del gobernador

– Ninfa Cantú Deándar expone resultados de la estrategia económica que se ha conducido con disciplina, con enfoque social y con visión de largo plazo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 14 de 2026.- En cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la secretaría de Economía, Ninfa cantú Deándar compareció ante el H. Congreso del Estado, en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya, para informar sobre el estado que guarda la política económica de la entidad

En un marco de diálogo institucional, Cantú Deándar expuso los resultados de una política económica con visión de largo plazo, centrada en el bienestar de las personas y en la generación de oportunidades y destacó que Tamaulipas se consolida como un estado confiable para la inversión, con fundamentos sólidos y una plataforma logística estratégica.

Durante su intervención, destacó que en el periodo señalado Tamaulipas registró una trayectoria de crecimiento sostenido, con un incremento de 2.5% en el Producto Interno Bruto estatal en 2024 y una expansión de 3.1% en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica al tercer trimestre de 2025. Asimismo, subrayó que el dinamismo industrial posicionó al estado en el primer lugar nacional en esta actividad.

Indicó que la política de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas se consolidó mediante la plataforma Hecho en Tamaulipas, a través de la cual se brindaron más de 5 mil asesorías, se capacitó a 2,731 personas, se gestionaron 810 registros de marca y se facilitó la participación de 459 empresas en espacios de promoción.

Informó que gracias a las gestiones del gobernador, el financiamiento productivo también alcanzó niveles históricos a través del Fondo Tamaulipas y el esquema del crédito IMPULSO con más de 2 mil millones de pesos colocados en apoyo a MiPyMEs en tres años, cifra comparable con la otorgada en los dos sexenios anteriores.

En el rubro de inversión, se confirmaron nuevos proyectos en municipios estratégicos como Altamira, Reynosa, Tampico, Matamoros y Nuevo Laredo, que representan una inversión de 221 millones de dólares y la generación de 1,485 empleos directos.

Adicionalmente, se dio seguimiento a proyectos de expansión empresarial que generaron más de 12 mil empleos.

El comercio exterior mantuvo un desempeño positivo, con exportaciones por más de 27 mil 871 millones de dólares y un crecimiento del 2.1%, consolidando a Tamaulipas como la sexta entidad exportadora del país. El flujo carretero por Nuevo Laredo y Reynosa alcanzó los 235 mil 638 millones de dólares, concentrando el 42% del total nacional.

En infraestructura estratégica, se destacó el inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas y el proyecto del Puente III en Nuevo Laredo, así como el impulso a la ampliación de cruces internacionales, el desarrollo del Puerto Interior en Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Altamira. Asimismo, el Puerto Matamoros avanza como una realidad operativa, con certificación y agenda comercial en marcha.

En materia social, se fortaleció la economía solidaria mediante la constitución de 34 cooperativas y la capacitación de más de 1,600 personas. Además, la implementación de la Agenda 2030 ha involucrado a más de 3 mil tamaulipecas y tamaulipecos en acciones orientadas al desarrollo sostenible.

Finalmente, reiteró que el modelo económico estatal se basa en el crecimiento con bienestar, la inversión con sentido social y la prosperidad compartida, posicionando a Tamaulipas como una entidad donde la confianza se traduce en desarrollo y mejores condiciones de vida para su población.