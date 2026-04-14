Avanzan en tiempo y forma obras hidráulicas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Abril 14 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, avanza en proyectos estratégicos para garantizar el abasto de agua en Tamaulipas.

Entre las principales acciones destaca la construcción de la segunda línea del acueducto para Ciudad Victoria, una obra que permitirá asegurar el suministro de agua para la capital hasta el año 2050. Esta infraestructura tendrá la capacidad de conducir hasta 2,000 litros por segundo e incorpora una nueva planta potabilizadora, lo que permitirá reducir pérdidas y mejorar la calidad del servicio.

El Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, explicó que la obra contempla una inversión de 2,600 millones de pesos, los cuales se invierten en coordinación con el Gobierno de México, y se prevé que entre en operación a finales de 2026 o principios de 2027.

Refirió que en el sector agrícola, se impulsa la tecnificación del riego en la zona norte del estado, donde se concentran cerca de 300,000 hectáreas en los distritos 025 y 026. En una primera etapa, se intervendrán 60,000 hectáreas para mejorar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la productividad del campo.

Asimismo, se reporta un avance del 97% en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) en Nuevo Laredo, la cual tendrá la capacidad de tratar aproximadamente 1,600 litros por segundo. Esta obra permitirá impulsar el desarrollo industrial, promover el reúso del agua tratada y liberar mayores volúmenes para el consumo humano.

“Estas obras responden a la necesidad de garantizar el agua para las y los tamaulipecos, con un enfoque de uso eficiente y sostenible del recurso”, señaló el secretario.