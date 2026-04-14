Activará SEDUMA estrategia integral para transformar manejo de residuos de construcción

-Fomentará la reutilización de escombro con el apoyo de los bancos de materiales, ordenará su disposición y fortalecerá la vigilancia para reducir tiraderos clandestinos y cuidar el entorno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 14 de 2026.- Con el objetivo de proteger el entorno, ordenar la disposición de residuos y generar beneficios económicos sostenibles, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, avanza en una estrategia integral para regular los bancos de materiales y combatir los tiraderos clandestinos.

Como parte de estas acciones, el titular de la dependencia, Karl Heinz Becker Hernández, informó que se realiza un análisis técnico para conocer el comportamiento histórico de estos sitios, identificar zonas de impacto y dimensionar su crecimiento en los últimos años.

“En cuestión de los bancos de materiales, vamos a estar solicitando un historial, estamos haciendo un estudio vía satelital, donde podamos ver nosotros los últimos años hasta ahorita cómo se han estado comportando, dónde ha habido un impacto y qué tanto han crecido”, explicó.

A partir de este diagnóstico, la estrategia plantea transformar la operación de los bancos de materiales bajo un esquema funcional y regulado, en el que no solo extraigan recursos, sino que también reciban residuos de la construcción para su aprovechamiento.

“Para poder operar como banco, debe existir entrada y salida de materiales. Por ello, vamos a solicitar que también reciban estos residuos; si deciden triturarlos o reutilizarlos, incluso podrían generar un ingreso adicional”, señaló.

Indicó que esta medida busca detonar un modelo de economía circular que permita dar un manejo adecuado a los desechos, reducir la contaminación y abrir nuevas oportunidades productivas. Además, facilitará la identificación de sitios autorizados, lo que fortalecerá las acciones de inspección.

En este sentido, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas contará con mayores herramientas para sancionar a quienes dispongan residuos de forma irregular, al tiempo que se promueve la corresponsabilidad ciudadana.

“Es importante que la población nos ayude denunciando. Nosotros estaremos atendiendo cada caso de manera puntual para dar solución a esta problemática”, puntualizó.

Por último señaló que la estrategia responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, al priorizar el bienestar de las comunidades, la protección del medio ambiente y la construcción de soluciones que generen valor social y económico para Tamaulipas, ampliando las opciones de disposición y consolidar un sistema más eficiente y sostenible.