Activa SEBIEN torneo de ajedrez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 14 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el aprovechamiento de la infraestructura del programa Parques, Centros y Unidades de Bienestar, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas impulsa talleres y torneos de ajedrez dirigidos a niñas, niños y jóvenes, así como actividades recreativas, artísticas y deportivas para el disfrute de más de 300 mil personas que acuden cada año a estos espacios, informó la titular de la dependencia, Silvia Casas González.

Indicó que ya se llevó a cabo el primer torneo, el cual contó con una importante participación de jugadores y jugadoras, quienes vivieron una jornada caracterizada por la concentración, la estrategia y la sana convivencia. Durante el evento, se entregaron medallas a los tres primeros lugares y reconocimientos a todas y todos los participantes.

Asimismo, anunció que se programan nuevas fechas para torneos en las Unidades de Bienestar, con el propósito de fomentar el aprendizaje y la práctica de este juego de estrategia que contribuye al desarrollo integral de las y los estudiantes.

Destacó que el impulso al ajedrez favorece el desarrollo de habilidades como la planificación, la comprensión y el pensamiento crítico, lo que permite a niñas, niños y jóvenes fortalecer su capacidad de toma de decisiones, en congruencia con la política de transformación para el bienestar del pueblo que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Estos programas, proyectos y acciones buscan crear condiciones para el bienestar de las personas, promoviendo el aprovechamiento de la infraestructura tanto para la recreación como para el desarrollo intelectual, especialmente en la población infantil y juvenil”, expresó.

Casas González agregó que actualmente se cuenta con 106 espacios públicos al servicio de la ciudadanía, en los que se ofrecen actividades deportivas, recreativas, artísticas, de apoyo psicosocial y de promoción de la salud mediante diversas campañas.

Finalmente, señaló que los Parques, Centros y Unidades de Bienestar reciben mantenimiento permanente en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de garantizar espacios dignos para el disfrute de las y los usuarios.

“Seguimos dando un lugar importante a estos espacios que promueven la participación, el aprendizaje y el bienestar en comunidad, fortaleciendo el tejido social”, subrayó.