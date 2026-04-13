Refuerza UPV especialización de sus estudiantes con capacitación en tecnología de autos híbridos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 13 de 2026.- Con el propósito de fortalecer y actualizar la especialización de sus estudiantes, la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) realiza cursos intensivos impartidos por instructores externos; el más reciente fue “Introducción al funcionamiento de autos híbridos”, informó el rector de la institución, Luis Felipe Castillo Cortés.

Expresó que dicha capacitación estuvo a cargo del ingeniero Leonel Sánchez García, quien expuso los conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los vehículos híbridos mediante la identificación y explicación de sus principales componentes, tales como el motor de combustión interna, el motor eléctrico, las baterías y los sistemas de control.

Indicó que este curso permitió a las y los universitarios comprender los principios de operación en los diferentes modos de funcionamiento, así como las diferencias con los vehículos convencionales, reconociéndose también la importancia de esta tecnología dentro de la evolución de la industria automotriz.

Enfatizó que alumnas y alumnos de quinto, séptimo y octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices fortalecieron conocimientos prácticos y teóricos sobre los autos híbridos, así como el uso de herramientas para revisión y diagnóstico automotriz.

Por su parte, Joel Ricardo Peña Mercado, titular de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, señaló que la capacitación se enfocó en el entendimiento de la operación de los sistemas híbridos y sus variantes en las principales marcas en México, abordando desde su mantenimiento y diagnóstico hasta sus componentes, así como los instrumentos y herramientas para su análisis, integrando tanto teoría como práctica.

De esta manera, dijo, la UPV desarrolla de manera permanente acciones que enriquecen el acervo de conocimientos del estudiantado, con temas de vanguardia en la ciencia y la tecnología, en sintonía con la visión educativa que impulsa el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, y la Secretaría de Educación de Tamaulipas, que dirige Miguel Ángel Valdez García.