Incentivan a jóvenes sobre relaciones saludables con plática “Amor es Sin Violencia”

-Fomentando la construcción de una cultura de paz en la entidad

Tampico, Tamaulipas.– Abril 13 de 2026.- Siguiendo la estrategia del gobernador, Américo Villarreal Anaya, de fomentar la construcción de una cultura de paz en la entidad, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo la charla “Amor es Sin Violencia”.

“Esta actividad es parte de las acciones implementadas para el fortalecimiento del tejido social y la formación de entornos libres de violencia, promoviendo relaciones sanas basadas en el respeto, la igualdad y la comunicación”, expresó el Director General del INJUVE, Óscar Azael Rodríguez Perales.

“La plática fue bien recibida por adolescentes y jóvenes estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Plantel 054 Tampico (CONALEP), por parte de la coordinadora municipal del Instituto, Lucero Carrizales Delgado. Asimismo, en la Escuela Secundaria General No. 5 de Ciudad Victoria, por Rebeca Kumary Garza Balquiarena, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2025 en el área de Género y Diversidad”, informó.

Entre los comentarios manifestados por algunos estudiantes, destacaron: “Con esta plática me doy cuenta de que la violencia en el noviazgo no solo es física, sino también emocional y psicológica; esto que aprendí hoy lo compartiré con mi familia y amigos”.

“Me gustó mucho la plática porque me hizo reflexionar sobre mi propia relación”, señalaron.

Finalmente, Rodríguez Perales mencionó que, para fortalecer esta estrategia, se seguirán visitando planteles educativos en la entidad con el fin de ofrecer información sobre estos temas, concientizar a las y los jóvenes sobre este tipo de problemáticas sociales y proporcionar herramientas que ayuden a identificar y prevenir la violencia en sus entornos de convivencia, mediante una acción conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes.