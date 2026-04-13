Impulsa ITACE seguridad y competitividad del autotransporte con formación certificada de operadores

Matamoros, Tamaulipas.– Abril 13 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) realizó la graduación de la cuarta generación de conductores de tractocamiones de quinta rueda y dio la bienvenida a la quinta generación que inicia su formación.

La Directora General del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, informó que la capacitación y certificación de operadores de tractocamiones de quinta rueda es fundamental para elevar los estándares de seguridad, eficiencia y competitividad en el autotransporte de carga en el estado.

Explicó que el programa formativo cuenta con certificación bajo la norma ISO 9001:2015, estándar internacional para Sistemas de Gestión de la Calidad, y con el respaldo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que garantiza la calidad de los procesos de enseñanza y la preparación integral de las y los estudiantes.

Destacó que, en la cuarta generación, se graduó la primera mujer conductora de tractocamión de quinta rueda, lo que representa un avance significativo en la inclusión y equidad de género dentro del sector del autotransporte.

“Este logro abre nuevas oportunidades para la participación de más mujeres en un ámbito tradicionalmente masculinizado, fortaleciendo la diversidad y el desarrollo profesional en la industria”, enfatizó Anaya Alvarado.

Indicó que durante la ceremonia se entregaron constancias a las y los egresados, reconociendo su esfuerzo, disciplina y trabajo en la conclusión satisfactoria de su formación; asimismo, las y los integrantes de la quinta generación asumieron el compromiso de concluir su proceso de capacitación de manera exitosa.

Reafirmó el compromiso del ITACE con la formación de personas altamente capacitadas que impulsen el desarrollo económico y social de la entidad, bajo los valores que distinguen a la institución: lealtad, honor y trabajo, acorde con la visión de desarrollo educativo y social que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

También estuvieron presentes en la ceremonia el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís; el diputado local Víctor García Fuentes; y el Director encargado del ITACE Matamoros, Ricardo Ramírez González, entre otras autoridades.