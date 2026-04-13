Fortalece Tamaulipas la conciliación laboral en foro nacional

Morelia, Michoacán.– Abril 13 de 2026.- La directora del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas (CCLT), Adriana Garza Reyna, participó en el “Foro Nacional por la Consolidación de la Justicia Laboral en México”, realizado en Morelia, Michoacán, un espacio clave para el análisis de los avances y desafíos del nuevo modelo de justicia laboral en el país.

La directora se sumó a los trabajos de diálogo e intercambio de experiencias con especialistas, autoridades y organismos nacionales e internacionales, abordando temas como la implementación del T-MEC y su impacto en las relaciones laborales entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante el encuentro, el agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos, Mauricio Cortés, presentó la conferencia magistral “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC: alcances de su revisión”, además de contar con la participación de representantes de la Organización Internacional del Trabajo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como jueces, magistrados y titulares de centros de conciliación del país.

La presencia de Tamaulipas en este foro nacional refrenda el compromiso del CCLT de seguir impulsando una justicia laboral más eficiente, cercana e incluyente, basada en el respeto a los derechos de las y los trabajadores, mediante el fortalecimiento de la conciliación como vía principal para la solución de conflictos.

Estas acciones se desarrollan siguiendo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, con el objetivo de consolidar un modelo laboral moderno, humano y eficaz en beneficio de la ciudadanía.

Todo ello en el marco del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.