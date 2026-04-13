Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Basta de límites para la prensa

En más de 30 años de ejercicio periodístico de quien esto escribe, jamás se ha presentado una iniciativa de ley ante un Congreso Federal o Local para limitar el ejercicio de libertad de prensa, al contrario, el Poder Ejecutivo Federal y Estatal desde la década de los años 80 se ha pronunciado por ampliar el derecho de la información; prueba de ello son las reformas que se han venido dando a los artículos 6 y 7 constitucionales a lo largo de las cuatro décadas, insisto, de quien esto escribe ha vivido la eterna discusión de hasta donde informar, que informar y cómo informar.

Esto es un derecho que viene desde la declaración universal de los Derechos Humanos al final del Siglo XVIII, que en México se amplió y se reglamentó desde hace más de 150 años. No se ve bien que puedan ahora querer limitar o reducir las funciones de la prensa o de los informadores que día a día tenemos esa tarea que hacer.

Todo esto se relaciona con la actitud que ha asumido últimamente el Senador -dizque- morenista, que si bien es cierto, viene del PAN, José Ramón Gómez Leal “El JR”, al calificar de incorrectos la actitud de ciertos comunicadores a los que él denunció o los denominó como “chayoteros”, pues favor le hace al gobierno actual de querer llevar el derecho a la información a los lugares o formas que él quiere o le beneficie y a su partido actual.

En el mismo canal se encuentra la Senadora Olga Sosa Ruiz, quien también se molestó hace días con cierto medio de comunicación al cuestionarle por su trabajo legislativo e improductivo, contestando: me estás gritando, no me faltes al respeto, acusó al reportero de ser pagado seguramente por otra aspirante al gobierno del estado para realizarle molestas entrevistas, donde le inquieren por su trabajo como Senadora, por lo que la tampiqueña agarró otros aires y sí se notó un trato de prepotencia a quién ejerce la labor de informar.

Dejen a la prensa hacer su trabajo

Más recientemente la diputada local Maderense Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, presentó una iniciativa de ley para crear un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas” con facultades para supervisar la ética en el ejercicio periodístico, recibir quejas y emitir resoluciones públicas bajo figuras como “recomendaciones éticas y extrañamientos”.

De igual manera jamás en la historia de México se ha visto querer limitar el ejercicio de libertad de prensa y crear un cuerpo de notables calificados. No se vale todo esto, pues, ¿qué le hicimos a estos legisladores los que ejercemos este oficio?, ¿quién sabe qué cargarán en su conciencia?, que quieren a través de su acción como legisladores querer controlar a los medios cuando su verdadera actuación es representar al pueblo, presentando iniciativas de ley que se traduzcan en políticas públicas en beneficio de la comunidad.

Nos preguntamos ahora: ¿En qué se basa la diputada local para presentar esa iniciativa? ¿Qué la motivó y por qué? y ¿quién está detrás de ella?, por lo que todo hace indicar que a la mejor recibió instrucciones de su patrón, el fracasado alcalde de Madero Erasmo González Robledo, quién fue el artífice para que ella fuera diputada local y ambos huelen a huachicol, así de simple. Por lo tanto, si pensaba la diputada llegar a la alcaldía de Madero, pobre de mí “comaye” ya se le cayó.

Agregamos esto: Valdría la pena desde ahora recordarle a estos legisladores qué la labor que por décadas ha realizado la prensa en Tamaulipas, lo que ha visto pasar y actuar bien y mal a muchos gobiernos estatales, congresos federales y congresos locales que no han estado a la altura de las circunstancias y que a través del ejercicio de la libertad de prensa se ha podido poner en claro muchas situaciones que han afectado fuertemente a la ciudadanía. Que ha sido el análisis y la investigación de casos concretos qué han hecho muchos periodistas por décadas para hacer y citando a la ciudadanía muchas situaciones, errores y malestares que se han vivido en nuestro estado con una falta de atención a tiempo de ciertas autoridades o instituciones que han desviado sus funciones legales.

No conviene quejarse de la prensa

Aquí no se trata de esconder, de culpar o de calificar a alguien o a cierta persona o personas en lo particular; se trata de dar con la verdad, de informar con objetividad, de conocer la situación actual, de procedimientos jurídicos y de situaciones concretas. Es tiempo finalmente de que cada quien haga el trabajo que le corresponde.

No conviene quejarse de la prensa

Quién se queje de la prensa o no tenga un buen trato con ella, tarde o temprano muestra que algo no está bien en la tarea que le toque a cierto funcionario o institución; así que repito, que cada quien haga su trabajo como es debido y de acuerdo a los mandatos de la ley.

No conviene quejarse de la prensa

¿No será que algo se esconde o no se dice en el caso de JR, Olga Sosa Ruiz y Cynthia Lizabeth y que sean estas posiciones contra la prensa solo para desviar la atención sobre otras situaciones que son muy incómodas y no muy claras y solo quieren pasar por alto ciertos aspectos para no dar con casos y situaciones incómodas o desleales a las causas que defiendan su partido? Son preguntas de la prensa que solo quiere cumplir su tarea.

No conviene quejarse de la prensa

¿Por qué se esconde la verdad y por qué no se quiere informar de las cosas que pasan cómo deben de hacer? Solo son preguntas.

¿Que no será también que estos funcionarios que tanto se quejan de la prensa no quieren ser señalados o marcados sobre ciertos asuntos en los que tienen la obligación de rendir cuentas? Vuelven a ser solo preguntas.

No conviene quejarse de la prensa

Remato con esto: A estos tres legisladores que opinan sobre la prensa, les recuerdo la frase savia: Zapatero a tus zapatos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.