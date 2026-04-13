Destaca Gobierno de Tamaulipas saldo positivo en turismo, movilidad y seguridad durante alta afluencia vacacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 13 de 2026.- El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González destacó los resultados positivos en materia turística, de movilidad y seguridad en Tamaulipas, durante el periodo vacacional de Semana Santa.

En entrevista previa a la ceremonia de honores que presidió el gobernador Américo Villarreal Anaya, el funcionario informó que durante la semana anterior se registró la visita de más de 2 millones de personas en Tamaulipas, cifra que continuó en aumento durante el fin de semana. Señaló que, por instrucciones del gobernador, se realizaron recorridos de supervisión en carreteras y puntos de inspección, particularmente en la zona de Oyama, donde se observó un alto flujo vehicular, principalmente de sur a norte, con destino hacia Monterrey.

Villegas González subrayó que, pese a la alta afluencia y la saturación de las vías, no se registraron accidentes de gravedad en el estado, salvo un incidente aislado ocurrido fuera de Tamaulipas.

Asimismo, destacó que destinos turísticos como playas y municipios con vocación turística reportaron cifras récord de visitantes, consolidando a la entidad como un referente en crecimiento turístico.

Resaltó también el impacto positivo de nuevas vías de comunicación, como la carretera Tula-Ocampo, la cual ha facilitado la llegada de visitantes provenientes de la zona centro del país. En este contexto, mencionó el caso de Playa Miramar, donde encuestas recientes reflejan un incremento notable de turistas provenientes de Guanajuato, particularmente de León, quienes ahora pueden llegar en un tiempo estimado de cuatro horas y media a cinco horas gracias a la nueva infraestructura carretera.

En materia logística, indicó que el crecimiento del autotransporte de carga también ha incrementado el uso de estas rutas, generando una mayor saturación similar a la registrada en otras vías importantes como Rumbo Nuevo. No obstante, aseguró que existe una amplia presencia de autoridades estatales y federales para garantizar la seguridad en todo el territorio.

Respecto a reportes recientes sobre presuntos asaltos en carreteras, aclaró que un caso difundido en redes sociales corresponde a hechos ocurridos en el estado de Nuevo León; sin embargo, reiteró que existe coordinación permanente con entidades vecinas para reforzar la vigilancia y brindar condiciones seguras a los viajeros.

El secretario general destacó que el Gobierno del Estado mantiene un trabajo constante en las mesas de construcción de paz y adelantó que el titular de Seguridad Pública comparecerá ante el Poder Legislativo para ampliar información sobre las acciones implementadas.

Finalmente, resaltó los avances en atención ciudadana, señalando que, en el primer trimestre de 2026, ya suman 50 reconocimientos al servicio de emergencias 911 por parte de la población, lo que refleja la atención con humanismo por parte de corporaciones como Protección Civil, Guardia Estatal, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

Con estos resultados, reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de seguir fortaleciendo las condiciones de paz, seguridad y bienestar para las y los tamaulipecos.