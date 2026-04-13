Avanza infraestructura hospitalaria para atención oportuna de los tamaulipecos: SST

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Abril 13 de 2026.- La Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que el acelerador lineal adquirido para el Centro Oncológico de Ciudad Victoria entrará en operación a más tardar en el mes de junio.

Detalló que, a través del IMSS Bienestar, se capacitó a ocho personas para garantizar el funcionamiento adecuado de este equipo médico, además de que se prevé la llegada de nuevo equipamiento para otras unidades hospitalarias en el estado.

En entrevista previa a los honores a la bandera, Hernández Campos señaló que el Hospital General del ISSSTE de Tampico presenta un avance del 95 por ciento y se estima que inicie operaciones el próximo mes de mayo.

“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, también supervisamos la obra del hospital civil de Madero junto con el titular del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, el cual beneficiará a más de 500 mil personas y contará con 90 camas de hospitalización, 21 consultorios de diversas especialidades y cinco quirófanos, entre otros servicios”, detalló.

En cuanto a las acciones de combate al dengue, la titular de Salud indicó que desde el mes de enero se han reforzado las estrategias preventivas y, aunque no existen focos rojos en la entidad, las recientes lluvias podrían propiciar un incremento de casos, por lo que reiteró el llamado a la población a eliminar objetos que acumulen agua y participar en las campañas de descacharrización.

Informó que, a la fecha, se tiene un registro de 24 casos de dengue, de los cuales uno fue clasificado como grave, concentrándose la mayoría en la zona sur del estado.

“Estamos exhortando a la población a mantenerse informada, estar atenta a cualquier síntoma y sumarse a las campañas de prevención contra este padecimiento”, señaló.

Respecto a la campaña de vacunación contra el sarampión, destacó que se ha alcanzado un avance del 94 por ciento en la aplicación de las dosis programadas, manteniéndose Tamaulipas como una de las entidades sin casos registrados de esta enfermedad.

“La población ha respondido favorablemente a esta campaña, lo que nos permite mantenernos sin casos de sarampión. Continuamos con la vigilancia epidemiológica, así como con acciones de promoción y concientización en todas las unidades de salud, incluyendo zonas específicas donde previamente se detectaron casos, como comunidades menonitas”, precisó.

Finalmente, Hernández Campos informó que se trabaja en el fortalecimiento de estrategias para el control de la tuberculosis en el estado, donde actualmente se tienen registrados 450 casos de tuberculosis pulmonar y 50 de tipo no pulmonar.

Indicó que la mayoría de los casos se concentran en la zona fronteriza y, debido a que es una enfermedad de transmisión aérea que puede afectar a personas de todas las edades, se refuerzan las acciones preventivas, de diagnóstico oportuno y tratamiento para evitar brotes.