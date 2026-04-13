Anuncia el rector Dámaso Anaya más proyectos de la UAT y el Gobierno de Tamaulipas para fortalecer el desarrollo de la entidad

Indicó que se entregarán Proyectos Ejecutivos eficientes para su implementación con el sector productivo.

Ciudad Victoria, Tam.- 13 de abril de 2026. El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, afirmó que, en estrecha coordinación con el gobernador Américo Villarreal Anaya, se desarrollan más proyectos de impacto nacional que impulsarán al Estado y a la Universidad.

Entrevistado previo a la ceremonia estatal de Honores a la Bandera, destacó el papel de la institución como actor clave para los sectores productivos, encabezando una propuesta orientada a fortalecer la certificación del ganado y la calidad de la carne en Tamaulipas.

Puntualizó que la UAT coordina la elaboración de un proyecto ejecutivo en colaboración con SADER Tamaulipas, con la finalidad de integrar una propuesta sólida que, en su momento, pueda ser presentada por el Gobierno del Estado ante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco de una agenda de trabajo conjunta.

Señaló que este esfuerzo se enmarca en el trabajo permanente que la Universidad ha venido consolidando en materia de vinculación institucional, alineando sus capacidades académicas y de investigación con las prioridades del desarrollo estatal y nacional, lo que ha permitido posicionar a la UAT como un referente en este ámbito.

En ese sentido, el rector informó que recientemente la Universidad participó en una reunión virtual con representantes de Bancomext, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a nivel nacional, así como autoridades del sector salud y del Gobierno del Estado, con el propósito de avanzar en la construcción de esta propuesta.

Enfatizó que la participación de la universidad busca contribuir a que el proyecto se concrete de manera exitosa, generando beneficios directos para el sector ganadero, fortaleciendo las condiciones de calidad e inocuidad en la producción cárnica del estado.

Asimismo, el rector subrayó que la UAT cuenta con infraestructura que fortalece esta iniciativa, como el rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con certificaciones otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), lo que permite ofrecer a los productores un espacio con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional.

Indicó que este tipo de instalaciones, operadas por una universidad pública, representan una oportunidad para que productores de distintos niveles accedan a procesos certificados, contribuyendo así a elevar la competitividad del sector.

En otro tema, Dámaso Anaya destacó la reactivación total de las actividades académicas en la UAT, con una matrícula superior a los 41 mil estudiantes, incluyendo más de 5 mil 500 del nivel medio superior en preparatorias incorporadas.

Añadió que la universidad mantiene un proceso de crecimiento sostenido, tras la apertura de nuevas carreras y con una proyección de incremento en la matrícula para el próximo ciclo escolar, lo cual estará acompañado de una inversión significativa en infraestructura educativa.

Finalmente, reiteró el compromiso de la UAT de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas, fortaleciendo su vinculación con los distintos sectores y consolidando su presencia como una institución de referencia a nivel nacional.